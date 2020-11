Philips Hue přestane spolupracovat se zařízeními Nest. Naštěstí jen dočasně

Jedna z výhod chytré domácnosti je i to, že si vše společně povídá. To většinou díky zastřešujícím aplikacím. Nyní ale přestanou takto fungovat zařízení Philips Hue s doplňky v rámci řady Nest od Googlu. Už se ale pracuje na náhradním řešení.

Žárovky a další zařízení Philips podporují funkci Works with Nest, která umožňuje právě propojení s dalšími zařízeními od jiného výrobce. Díky tomu je tak možné automaticky rozsvítit světla, jakmile pohybové čidlo od Nestu zaznamená pohyb apod. To ale velmi brzy skončí, firma totiž oznámila, že již 11. listopadu službu ukončí.

To samo o sobě není příliš velkým překvapením. Google totiž přibližně před rokem oznámil, že tento program ukončuje a nástupcem má být nový Works with Hey Google. Veškeré propojování služeb a funkce se tak mají soustředit do aplikace Google Home, namísto do Nestu. Tuto značku přitom Google v některých ohledech zabíjí, na druhou stranu ale všechny chytré reproduktory změnil z Google Home na Google Nest.

Pokud tedy propojení Philips Hue a Nestu používáte, máte čas do 17. listopadu. Výrobce udává, že změna je dočasná a funkce by měly postupně opět přijít, prozatím ale není stanoveno datum. Zde se tak ukazuje nevýhoda chytré domácnosti, kdy vám výrobce snadno může zrušit či změnit jakoukoliv funkci. Pokud si tedy vše nepostavíte sami.

Zdroj: The Verge