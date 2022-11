Pevné ohnisko vs. zoom. Pevné objektivy vás naučí fotit, zoomy jsou zase praktické

Jednou z hlavních otázek při kupování fotovýbavy je, zda dát přednost pevnému ohnisku, nebo zoomu. Jak se rozhodnout a jaké neočekávané důsledky to může mít?

Mezi fotografy koluje mnoho teorií, jak by měl mít fotograf pokrytá ohniska. Někdo tvrdí, že by fotovýbava měla obsahovat takové objektivy, aby nechybělo žádné klíčové ohnisko – nabízí se tedy cesta koupit třeba trojici profesionálních objektivů 14–24 mm, 24–70 mm a 70–200 mm, nebo někdo může sáhnout po objektivech jako 28–300 mm a 15–30 mm.

Další teorie říká, že fotografové mají svá oblíbená ohniska, přes která se jim dobře hledí přes hledáček na focenou scénu. Jenže tato teze se rozchází se zkušeností lidí používajících zoomy, kdy statisticky nejpoužívanější ohniska jsou ta krajní, a fotografů, kteří vědí, že například 35 mm je pro ně skvělé reportážní ohnisko, zatímco například na 105 mm se jim skvěle fotí portréty.

Abychom byli úplní, obě teorie mají částečně pravdu. Aby fotograf mohl zjistit, na která ohniska se mu nejlépe fotí, měl by mít možnost si je všechna vyzkoušet. Jeho první výbava může obsahovat univerzální zoom, díky němuž zjistí, že v jeho rozsahu mu vyhovuje 50mm ohnisko, ale zároveň mu nestačí širokoúhlost záběru a tuší, že by využil velmi krátká ohniska. K objevení oblíbených ohnisek vede dlouhá cesta a my alespoň rozjasníme tu část, ve které se rozhodujete mezi zoomy a pevnými skly.

Výhody pevných ohnisek

Pokud jste byli zvyklí na kompakt nebo kameru, zoom byl standardní výbavou a možná nerozumíte, proč se vás jiní fotografové snaží ponoukat k focení s pevným ohniskem. Nyní si proto shrneme hlavní výhody tohoto typu objektivů.