Pevné disky Western Digital s 5 400 otáčkami za minutu se točí jinou rychlostí

Ještě ani neodezněla aféra s použitím pomalejší technologie SMR u pevných disků Western Digital a dalších výrobců a už to vypadá, že se objevila další zvláštnost, která ve specifikacích není upřesněna. Problém se totiž týká rychlosti otáček pevných disků.

Dle zjištění neúnavných šťouralů z Redditu, bylo akustickým měřením zjištěno, že různé moderní pevné disky od Western Digital nerotují rychlostí 5 400 otáček za minutu, ale rovnou 7 200 otáček za minutu. Disky s touto rychlostí přitom patří do jiné třídy, mají jiný výkon a další vlastnosti. A v nich je právě ten háček.

Pokud by šlo jen o to, že by takové disky byly rychlejší, uživatele by to jistě potěšilo, problém ale je, že to s sebou nese zvýšenou hlučnost, zahřívání, spotřebu či vibrace. A to se nemusí líbit jak uživatelům, tak třeba i firmám, které tyto pevné disky nasazují v serverech, úložištích NAS a podobně, kde to má reálný dopad na životnost a náklady.

Western Digital o této situaci ve specifikacích mlčí a chrání se tím, že už dlouho neuvádí „rychlost otáček“, ale že disky patří do dané výkonnostní kategorie - „5400 RPM Performance Class“. Dle vyjádření WD se vlastnosti (hluk, teplota, vibrace, výkon a další) podobají právě diskům s rychlostí 5 400 otáček za minutu. To je samo o sobě ale dost pochybné sdělení, protože záleží, s jakými disky a z jaké doby se to porovnává.

Aféry se hned chytli redaktoři webu Ars Technica, kteří udělali srovnání s disky, které mají skutečně 5 400 otáček za minutu. A rozdíly byly velké jak u spotřeby, tak i hluku..

Ať už z toho vznikne další aféra či nikoli, je to další věc, které si je třeba všímat při výběru pevného disku. Alespoň pokud vám záleží na kvalitě a vlastnostech, které od daného disku očekáváte.