Pevné disky Seagate jsou sice poruchovější, ale levnější, ukazuje analýza. Riziko závady roste s věkem

SSD prakticky nahradily klasické pevné disky (HDD) v situacích, kdy jde o výkon. Když ale budujete síťové úložiště (NAS) nebo potřebujete velkou kapacitu a máte omezený rozpočet, jsou stále nejlepší možností mechanické disky s magnetickými plotnami. Starší disky, které jsou hodně využívané, však již nemusí být tak spolehlivé jako dříve, uvádí Ars Technica.

Data, která tento týden sdílela společnost Backblaze, upozorňují na skutečnost, že se průměrná poruchovost pevného disku (AFR) může s věkem zvyšovat. Backblaze je firma poskytující online zálohování a archivaci dat pro jednotlivce a malé firmy. Nabízí jednoduchý a cenově dostupný způsob, jak uchovávat data v bezpečí a dostupná prostřednictvím internetu.

Čím starší, tím větší šance na poruchu

Backblaze zveřejňuje od roku 2013 každoroční zprávy analyzující AFR pevných disků ve svých datových centrech. V letošním roce sledovala 230 921 pevných disků 29 modelů od společností HGST, Seagate, Toshiba a WDC s kapacitou od 4 do 16 TB. Zahrnuty byly jen modely, které firma provozuje v počtu nejméně 60 kusů, a které nebyly dříve použity k testování.

Nutno zdůraznit, že se testované vzorky skládají pouze z disků, které má firma Backblaze ve svých datových centrech. Jsou různého stáří, přičemž některé byly používány více než jiné. Zpráva přesto poskytuje jedinečný pohled na výsledky dlouhodobého používání pevných disků.



Poruchy disků v roce 2022

Dokument poskytuje důkazy o tom, že se AFR pevných disků zvyšuje s věkem. To není nijak překvapivé zjištění, ale Backblaze poskytuje data, která dokreslují, jak to vypadá. Pokud bychom počty poruch v čase zanesli do grafu, měl by tvar vany – počet selhání bývá nejvyšší u úplně nových disků, poté klesá a následně se opět zvyšuje s tím, jak produkt stárne.

Firma se loni věnovala především budování nových datových center v kalifornském Stocktonu a ve virginském Restonu. V letošním roce se míní zaměřit na výměnu starších disků Seagate s kapacitou 4 GB a 6 GB za novější modely s kapacitou 16 TB.

Konkrétní čísla

Průměrná míra selhání pevných disků v datových centrech Backblaze byla v roce 2021 1,01 % a v loňském roce stoupla na 1,37 %. „Stárnutí naší flotily pevných disků se skutečně jeví jako nejlogičtější důvod zvýšené AFR v roce 2022. Mohli bychom se v tom hlouběji vrtat, ale v tuto chvíli je to pravděpodobně bezpředmětné,“ uvádí firma na svém blogu.



Poruchovost HDD dle kapacity

Nejstarším (průměrné stáří 92,5 měsíce) testovaným pevným diskem společnosti Backblaze byl 6TB disk Seagate (ST6000DX000). Jeho AFR činil 0,11 % v roce 2021 a 0,68 % v roce 2022. Podle Backblaze je to „obecně velmi slušné číslo, zejména po téměř osmi letech“. U 4TB disků Toshiba (MD04ABA400V) bylo průměrné stáří 91,3 měsíce. V roce 2021 měl tento disk AFR 2,04 % a loni se tento podíl zvýšil na 3,13 %.

V tabulce seskupující AFR podle výrobců se na prvním místě umístil Seagate následovaný Toshibou, nicméně výsledek je ovlivněn skutečností, že většina disků Seagate je mnohem starších než disky ostatních testovaných značek.

„Obecně jsou disky Seagate levnější a jejich poruchovost je v našem prostředí zpravidla vyšší,“ uvádí Backblaze. „Jejich poruchovost však většinou není natolik vysoká, aby byly po dobu své životnosti méně nákladově efektivní. Dalo by se dobře argumentovat tím, že je pro nás mnoho modelů disků Seagate stejně nákladově efektivních jako dražší disky.“