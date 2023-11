Peter Norton slaví 80. narozeniny a ukazuje, jak se z budhistického mnicha stát programátorem a superboháčem

Než se prosadil na poli informačních technologií, strávil americký programátor a podnikatel Peter Norton několik let v buddhistickém klášteře. I to mu možná pomohlo k tomu, že se z něj stal jeden z prvních úspěšných počítačových byznysmenů. 14. listopadu oslaví osmdesáté narozeniny.

Norton se narodil v roce 1943 v Aberdeenu ve státě Washington, vyrůstal však v Seattlu. Studoval matematiku a filozofii na soukromé vysoké školu Reed College v Portlandu ve státě Oregon, kde promoval v roce 1965. Několik let následně strávil prací na sálových počítačích pro společnosti jako Boeing nebo Jet Propulsion Laboratory. Jím první vyvinuté systémové nástroje byly navrženy tak, aby umožňovaly programátorům těchto obřích mainframů přístup k bloku paměti RAM, které byly běžně rezervovány pro diagnostiku.

Odchod do kláštera

Nicméně tato činnost jej nenaplňovala. V roce 1971 se rozhodl vyměnit světské radosti za mnišský život a vstoupil do buddhistického kláštera v San Franciscu. Bohužel očekávané osvícení stále nepřicházelo, a Norton tak jen zpovzdálí pozoroval, jak mu IT svět pomalu proklouzává mezi prsty. Asi po pěti letech klášter opustil a rozhodl se pro život cestovatele. Rok přespával po hostelech po celém světě, navštívil Afriku i Evropu. Po návratu do Los Angeles se ale jeho život opět kompletně změnil.

Jako jeden z prvních lidí si v roce 1981 pořídil osobní počítač od IBM a láska k programování se vrátila. O rok později založil společnost Peter Norton Computing, a začal zrod jednoho z prvních počítačových „superboháčů“.