Pět novinek ve správci hesel v Chromu. Spustíte ho i z plochy a prokážete se biometrickými údaji

Google oznámil pětici novinek ve svém správci hesel ve Chromu. Za prvé ho zpřístupnil tím, že na dostupné místo umístil zástupce vedoucí do správce. Narazíte na něj v hlavní nabídce, odkaz vede také z prostředí pobízející k uložení hesla. Vytvoříte si také zástupce na pracovní ploše – správce sídlí na adrese chrome://password-manager .

Osobně ale tyhle novinky zatím ve stabilním Chromu nevidím, Google je pravděpodobně zavádí řízeně, ačkoli tvrdí, že jsou dostupné. Na klasických počítačích si naši identitu Chrome brzy ověří skenem otisku prstu, rozeznáním tváře aj. Půjde o volitelné opatření, které ochrání vyplňování hesel do formulářů tím, že se předtím budete muset prokázat.

Zanedlouho se prokážete právě biometrickými údaji. To bylo dosud možné na mobilech. Kdyby váš počítač použil někdo cizí, nemohl by se k žádné službě přihlásit automatickým vyplněním uživatelského jména a zejména hesla v prohlížeči. Nic to nemění na tom, že by se tato osoba dostala k účtům, kde už přihlášeni jste.



Pokud nechcete, aby se hesla jen tak vyplnila, zapněte si ověření biometrickými údaji

K heslům v novém správci si uložíte poznámky. (Neoficiálně jsme o tom věděli dříve.) Prohlédnete si je i v adresním řádku, když při přihlašování klepnete na symbol klíče. Google dále umožňuje importování hesel ze souborů CSV z jiných správců.

Zatím pouze v iOS vám Chrome řekne, která hesla jsou použita pro více účtů a která jsou slabá. Jde o běžnou výbavu lepších správců hesel a Google v téhle oblasti hodlá být důstojným konkurentem. Funkce se dočkáme v horizontu měsíců.

Zdroje: The Keyword