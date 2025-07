Perplexity má svůj AI prohlížeč a vyjde vás na pět tisíc měsíčně. OpenAI nezůstane pozadu

Perplexity má vlastní webový prohlížeč Comet, ale jestli si ho chcete zkusit, nejásejte. Není k dispozici volně a zdarma. Navenek je konvenční a podobá se Chromu. Definuje ho pochopitelně propojení s AI. Cesty k němu vedou dvě.

Testování pro Windows začalo koncem června, kdy pozvánky obdrželi první zájemci a zájemkyně. Teď je sice prohlížeč oficiálně vydaný, ale vlastně tolik nezměnilo. Přístup k němu vám odemkne pozvánka. Ty budou během léta postupně rozeslány lidem na čekací listině.

Na listinu se můžete zapsat na adrese comet.perplexity.ai. Každý dostane několik pozvánek, které bude moct sdílet.



Comet je další prohlížeč, který sází na autonomní AI

Existuje ještě druhá a momentálně hlavní cesta, jak prohlížeč získat hned. Můžete si předplatit tarif Perplexity Max. Ten americká firma představila teprve 2. července a jak název napovídá, slibuje silné parametry. Tomu ovšem odpovídá cena. Max stojí 5100 Kč měsíčně, při platbě na webu. Na Androidu zaplatíte 5300 Kč, na iOS 4990 Kč.

Tento tarif slibuje přednostní přístup k novým funkcím, nejnovějším a nejvýkonnějším modelům a neomezené použití Perplexity Labs. V ceně je i prioritní technická podpora.

Zpátky k prohlížeči. Aravind Srinivas, šéf Perplexity, nešetří samochválou. Podle něj v Comet běží mnohem lépe YouTube. Zřejmě srovnává s Chromem, který platí za standard. Do konkurenčního Googlu se opírá ještě z jiné strany – Chrome by podle něj neměl být vynucován jako výchozí na Androidu.

Tam zatím Comet nedorazil. Nejdříve vyšel ve verzích pro Windows a macOS, podporu dalších platforem výrobce slibuje. Svá data do prohlížeče snadno naimportujete z jiného. Podporuje běžné doplňky, jako základním stavební kámen pravděpodobně posloužilo Chromium.



Comet je přístupný na pozvánky a v předplatném Max

Bezplatná verze by měla být časem k dispozici. Perplexity chce vždycky poskytovat základní verze svých služeb a produktů bezplatně. Sami si zatím prohlížeč vyzkoušet nemůžeme, takže ho ani neohodnotíme. Dle Perplexity Comet vzniká na třech pilířích:

Je osobní. Pozná vaše návyky a informační strategie a měl by vám jít na ruku. Třeba porovná aktuální článek s obsahem, který jste četli dříve. AI Perplexity je dostupná na každé stránce, kam zavítáte. Shrne její obsah, pomůže vám s nákupy nebo plánováním. Nemusíte se už tak často přepínat mezi kartami. AI zanalyzuje vaši doručenou poštu, připraví podklady k plánované schůzce, zautomatizuje poznámky apod.

Uvidíme, jak to bude fungovat v praxi. Je to výrazně ambicióznější pojetí, než co známe z Edge, který se jako AI prohlížeč profiluje už dva roky. Jenže v jeho podání jde jen o integraci chatbotu, který do určité míry zvládne pracovat s aktuální stránkou.

Perplexity hodlá znormalizovat autonomní AI (v angličtině agentic AI), která do značné míry funguje samostatně a vykonává zadané typy úkolů. Např. obstará rutinní nákupy – porovná ceny v e-shopech, zohlední parametry dopravy apod. Tak to aspoň funguje na teoretické rovině.



AI najde zdroje a shrne je

Podobné cíle si vytyčila Dia, před pár týdny představená novinka od tvůrčího týmu Arcu. Autonomní AI nedávno ukázala také Opera. Další AI prohlížeč chystá OpenAI. Dozvěděli jsme se to ve stejný den, kdy Perplexity oficiálně uvedlo Comet.

O tom, že OpenAI bude mít svůj webový prohlížeč, se nějakou dobu šušká. Teď to potvrdily zdroje Reuters s tím, že vydání by mělo být vzdálené jednotky týdnů. OpenAI nemůže zůstat pozadu, konkurence zjevně nespí. AI prohlížeče si konkurují navzájem, současně ale chtějí porazit dosavadního hegemona, tj. Chrome od Googlu. Ten je v nasazování AI značně pozadu. Gemini Google testuje jen v USA a pouze v placených tarifech AI Pro a Ultra.

Comet je AI prohlížeč od Perplexity: