PCIe 4.0 míří i do levnějších SSD. Western Digital SN750 SE ale potenciál neumí využít

WD včera představilo několik nových spotřebitelských SSD včetně dvou externích jednotek pro herní konzole a jedné interní karty nazvané Black SN750 SE. Jde o speciální edici loňského modelu se stejným číselným označením, v několika detailech se ale liší.

Původní verze byla dostupná v kapacitách od 250 GB do 4 TB, ta nová ale nabídne maximálně 1 TB. WD také nahradilo vlastní řadič čipem od Phisonu, díky kterému již SSD podporuje rozhraní PCIe 4.0. To ale není zrovna výhoda, protože výrobce stejně sáhnul po pomalejších čipech či využil méně datových kanálů, takže by úložiště nelimitovalo ani PCIe 3.0.

Maximální rychlost sekvenčního čtení je totiž „jen“ 3,6 GB/s, zápis dosahuje až 2,8 GB/s. V případě náhodného čtení zpracuje až 525 tisíc vstupně/výstupních operací, při zápisu pak 640 tisíc. To jsou hodnoty srovnatelné s loňským modelem. (Některé rychlosti jsou vyšší, jiné nižší.)

Specifikace NVMe SSD od WD Green SN350 Blue SN550 Black SN750 Black SN750 SE Black SN850 rozhraní PCIe 3.0 ×4 PCIe 3.0 ×4 PCIe 3.0 ×4 PCIe 4.0 ×4 PCIe 4.0 ×4 kapacita až 960 GB až 2 TB až 4 TB až 1 TB až 2 TB DRAM cache – – – – až 2 GB DDR4 NAND QLC TLC TLC TLC TLC sekvenční čtení až 2400 MB/s až 2600 MB/s až 3470 MB/s až 3600 MB/s až 7000 MB/s sekvenční zápis až 1900 MB/s až 1950 MB/s až 3100 MB/s až 2830 MB/s až 7000 MB/s náhodné čtení až 340 000 IOPS až 410 000 IOPS až 550 000 IOPS až 525 000 IOPS až 1 000 000 IOPS náhodný zápis až 380 000 IOPS až 405 000 IOPS až 560 000 IOPS až 640 000 IOPS až 720 000 IOPS výdrž až 80 TBW až 900 TBW až 2400 TBW až 600 TBW až 1200 TBW

Relativně největší rozdíl je ale ve spotřebě, podle WD je verze SE o 30 % úspornější. Jestli ale SSD spolkne 3, nebo 4 watty, na tom u desktopu zase moc nesedejte. Zajímavější to bude u notebooků, kde se každý kousek počítá do co nejdelší výdrže.

Nové SSD pak bude teoreticky i o něco levnější. Loňská verze s kapacitou 1 TB stojí doporučených 150 dolarů, nová je za 130 dolarů (3300 Kč s DPH). Přesné české ceny ani dostupnost zatím neznáme. Starší verze byla mimochodem dostupná i s hliníkovým pasivem, nová tuto možnost nemá.