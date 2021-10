Návrh PCI Express 6.0 je hotový. Grafické karty a SSD se zase připojí dvakrát rychleji

IBM, Intel a AMD začínají postupně adoptovat nové rozhraní PCI Express 5.0, konsorcium PCI-SIG už ale dokončuje i jeho nástupce. Včera vyšel návrh v0.9 specifikací PCIe 6.0, které jsou tímto hotové. Finální verze už nebude měnit vlastnosti, jen opraví případné chyby.

Šestka je zpětně kompatibilní se staršími verzemi. Rychlost se oproti poslední generaci opět zdvojnásobila. PCIe 6.0 počítá s propustností 7,9 GB/s na jednu linku, 31,5 GB/s na čtyři linky (typicky pro SSD) a 126 GB/s na šestnáct linek (typicky pro grafické karty).

PCIe 6.0 pracuje stejně jako PCIe 5.0 na frekvenci 32 GHz, liší se však modulací signálu. Opouští původní NRZ (Non Return to Zero) na PAM4 (Pulse-Amplitude Modulation 4). Ta první pracuje se dvěma úrovněmi signálu a za jednotku času dokáže jeden bit informace (hodnoty 0 a 1). Ta druhá rozlišuje čtyři úrovně signálu a přenese tak dva bity (00, 01, 10, 11). Další novinkou je vylepšená oprava chyb (FEC) s nízkou latencí.

Srovnání rozhraní PCI Express Rozhraní Propustnost Kódování Rychlost PCIe ×1 Rychlost PCIe ×16 Uvedení PCIe 1.0 2,5 GT/s 8b/10b 250 MB/s 4 GB/s 2003 PCIe 2.0 5 GT/s 8b/10b 500 MB/s 8 GB/s 2007 PCIe 3.0 8 GT/s 128b/130b 985 MB/s 15,75 GB/s 2010 PCIe 4.0 16 GT/s 128b/130b 1,97 GB/s 31,5 GB/s 2017 PCIe 5.0 32 GT/s 128b/130b 3,94 GB/s 63 GB/s 2019 PCIe 6.0 64 GT/s PAM4 7,88 GB/s 126 GB/s 2021

V tuto chvíli není jasné, kdy by se PCIe mohlo objevit v prvních počítačích. Jestli letos vyjde finální verze specifikací, první hardware by mohl být připraven někdy za dva roky. Bude-li ovšem pro něj využití. Každá nová generace totiž prodražuje výrobu základních desek a u klasických desktopů již není propustnost PCI brzdou, úzkým hrdlem bývají spíš procesor, paměti a jejich komunikační protokoly.

Rychlejší rozhraní mají smysl hlavně v serverech, ostatně proto PCIe 5.0 jako první nasadilo IBM u architektury Power10 a AMD s ním pro příští rok počítá u Epyců, ale nikoliv Ryzenů. Intel je výjimkou, „pětku“ už letos nasadí také u běžných desktopových čipů Core rodiny Alder Lake.