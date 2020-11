PCI Express 6.0 opět zdvojnásobí rychlost. Specifikace jsou těsně před dokončením

Konsorcium PCI-SIG už finišuje podobu nového počítačového rozhraní PCI Express 6.0. Návrh specifikací postoupil do verze 0.7 a už se nebude doplňovat o nové vlastnosti, pouze ladit a testovat. V průběhu příštího roku vyjde konečná podoba standardu.

Ta podobně jako předchůdci opět zdvojnásobuje propustnost oproti předchůdci. Ta činí již 7,9 GB/s na jednu linku, 31,5 GB/s na čtyři linky (typicky pro SSD) a 126 GB/s na šestnáct linek (typicky pro grafické karty).

PCIe 6.0 pracuje stejně jako PCIe 5.0 na frekvenci 32 GHz, liší se však modulací signálu. Opouští původní NRZ (Non Return to Zero) na PAM4 (Pulse-Amplitude Modulation 4). Ta první pracuje se dvěma úrovněmi signálu a za jednotku času dokáže jeden bit informace (hodnoty 0 a 1). Ta druhá rozlišuje čtyři úrovně signálu a přenese tak dva bity (00, 01, 10, 11).

Srovnání rozhraní PCI Express Rozhraní Propustnost Kódování Rychlost PCIe ×1 Rychlost PCIe ×16 Uvedení PCIe 1.0 2,5 GT/s 8b/10b 250 MB/s 4 GB/s 2003 PCIe 2.0 5 GT/s 8b/10b 500 MB/s 8 GB/s 2007 PCIe 3.0 8 GT/s 128b/130b 985 MB/s 15,75 GB/s 2010 PCIe 4.0 16 GT/s 128b/130b 1,97 GB/s 31,5 GB/s 2017 PCIe 5.0 32 GT/s 128b/130b 3,94 GB/s 63 GB/s 2019 PCIe 6.0 64 GT/s PAM4 7,88 GB/s 126 GB/s 2021

Další novinkou je vylepšená oprava chyb (FEC) s nízkou latencí. PCIe zůstává zpětně kompatibilní s předchozími verzemi rozhraní a zachovává si i zhruba stejný dosah signálu oproti PCIe 5.0.

PCI Express šesté generace se v „běžných“ počítačích nejspíš dočkáme až za několik let. Intel se zpožděním oproti AMD začal ve svých čipech podporovat teprve PCIe 4.0. Pětku čeká adopce v příštím roce, na Šestku tak nejspíš připadne možná tak v roce 2023.

