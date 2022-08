Patron GO ohlídá rodinné finance. Zjistí, zda u operátora nebo banky neodvádíte příliš vysoké platby

Patron je český start-up, který si klade za cíl šetřit rodinné rozpočty. Prozkoumá vaše platby za bankovní služby, energie i mobilní tarify a snaží se v každém sektoru nalézt levnější nebo optimalizovanější alternativu. Tím pomáhá šetřit finance, což se zvlášť nyní, kdy roste inflace a většina poplatků, zejména těch za energie, se vytrvale zvyšuje, může hodit.

Nástrojem ke zjištění struktury vašich plateb je mobilní aplikace Patron GO (zdarma pro Android a iOS), které uživatel udělí právo pasivně nahlížet do bankovního výpisu. Na základě druhu a provedených plateb aplikace, které její tvůrci říkají „finanční antivirus“, provádí porovnávací analýzu.

Aplikace na českém trhu funguje přes rok. Za tu dobu se do služby zaregistrovalo 35 tisíc uživatelů, kterým Patron GO analyzoval celkem 3,5 milionu platebních transakcí a našel více než 70 tisíc předražených plateb. „Lidé nejčastěji přeplácí platby za mobilní operátory, nevýhodné půjčky, povinné ručení, havarijní a také životní pojištění,“ říká Lukáš Vršecký, CEO Patron.

Jak to funguje?

Aplikace Patron GO funguje na principu pasivního náhledu na bankovní účet, kde pomocí speciálního algoritmu identifikuje předražené, ale zároveň i nebezpečné transakce, typicky rychlé půjčky. Po instalaci na mobilní telefon naskenuje platby, porovná jejich výši se svojí databází a majiteli vypíše, za co všechno by mohl platit méně, pokud by používal cenově výhodnější srovnatelný produkt. Identifikované předražené platby pak označí jako „viry“.

Ukázka mobilní aplikace Patron GO pro Android

Pokud bude chtít uživatel tyto takzvané viry odstranit, u jednodušších služeb mu stačí pár kliknutí. V případě složitějších záležitostí, jako je třeba pojištění, je pak majitel účtu propojen online se specialistou přímo v aplikaci. Ten zjistí přesné parametry produktu a doporučí mu srovnatelnou, přitom levnější službu, než je ta stávající. Patron se zaměřuje na oblast financí (pojištění, bankovní poplatky, půjčky), energií a telekomunikačních služeb.

Vzhledem k tomu, že aplikace má náhled k poměrně citlivým datům, kterými bezesporu je výpis z bankovního účtu, napadne člověka, zda se tyto informace nemohou dostat do nepovolaných rukou. Tvůrci Patron GO ujišťují, že údaje a data každého uživatele zůstávají v bezpečí pod vysokým stupněm ochrany. Firma využívá zašifrované servery od Googlu. Porovnávání provádí výhradně systém, který vše vyhodnocuje automatizovaně. Aplikace i celá služba Patron funguje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a podle pravidel licence České národní banky.