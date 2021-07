Patentová válka na poli robotických vysavačů: americká firma Wyze žaluje čínské Xiaomi

Americká společnost Wyze Labs podala žalobu na čínské Xiaomi. Po vystavení svého robotického vysavače v elektronickém obchodě Amazon totiž byla upozorněna provozovatelem, že se může jednat o porušování vlastnických práv. Firma se má dohodnout na podmínkách s držitelem amerického patentu číslo 10271699, který se týkal autonomního čisticího zařízení.

Patent 10271699 podala v roce 2017 společnost Xiaomi a 30. dubna 2019 došlo k jeho zapsání. Poměrně podrobně v něm popisuje základní principy a konstrukční prvky, které firma používá ve svých robotických vysavačích, včetně průtoku vzduchu přístrojem a jednotlivých komponent.

Patent na robotický vysavač

Při pohledu na snímek robotického vysavače Wyze Robot Vacuum nelze přehlédnout jeho zcela zjevnou podobnost s obrázkem, jež byl součástí patentu. Neliší se prakticky vůbec v ničem – stejné je umístění LIDARu, vzhled tlačítek i víka pro přístup k nádobce s nasbíraným odpadem.



Vlevo patent od Xiaomi, vpravo vysavač Wyze

Na druhou stranu je v rámci objektivity nutné uznat, že velmi podobně vypadá i celá řada vysavačů jiných značek, a to nejen současných, ale i z období před uznáním patentu. V tomto případě však vysavač Wyze působí dojmem, jako by ho výrobce okopíroval přes kopírák, takže není překvapením, že Xiaomi uplatňuje své nároky.

V sázce je zařazení robotického vysavače Wyze na Amazon. Ten 25. června uvedl, že aby společnost Wyze mohla pokračovat v prodeji inkriminovaného výrobku na Amazonu, musí do tří týdnů „buď vyřešit nárok přímo s majitelem patentu, nebo souhlasit s účastí v neutrálním postupu hodnocení užitných patentů společnosti Amazon“. Pokud by firma nárok nevyřešila, pak by Amazon musel odstranit inkriminovaný produkt ze své nabídky.

Xiaomi kopírovalo od jiných

Wyze Labs, která se zabývá výrobou chytrých domácích zařízení, se rozhodla jít právní cestou a podala žalobu na Xiaomi u federálního soudu v Seattlu. Požaduje v ní zrušení platnosti patentu na „autonomní úklidové zařízení“ z roku 2019.

Wyze argumentuje uvedením čtyř příkladů, kdy byly konkrétní patentované prvky použity ještě před podáním patentu. Na základě toho tvrdí, že si Číňané nechali patentovat metody, které ve skutečnosti vynalezl někdo jiný.

Bude zajímavé sledovat, jak tento zdánlivě malicherný spor dopadne. V případě, že by soud odmítl zrušit patent, by potenciálně hrozilo, že Xiaomi začne podávat žaloby na všechny robotické vysavače, využívající principy z jeho podání. Více či méně stejně však funguje naprostá většina dnešních robotických vysavačů.