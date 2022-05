Paradox českého trhu s grafickými kartami. Papírové zdražení přineslo nižší ceny

Měsíc květen byl pro trh s grafickými kartami mírně kontroverzní, protože AMD představilo poměrné nevýrazný upgrade svých karet, ovšem doprovodilo jej navýšením doporučené ceny. V zahraničí to bylo velmi kritizované, protože na některých nečeských trzích již ceny GPU AMD klesly zhruba do oblasti doporučených cen, takže ono navýšení tam je patrné.

Jenže český trh je v mnohém pozadu a platí to i o poklesu cen grafik, máme stále vyšší ceny než například v Německu. Proto se hned po uvedení nových grafických karet na trh udála podivuhodná situace – ty nové modely s vyšším výkonem byly levnější než staré a pomalejší karty. To se do konce měsíce mírně vyrovnalo díky zlevnění starých karet.

Novinky od AMD tedy měly pozitivní vliv na české ceny. Samozřejmě lze namítat, že navýšením doporučených cen AMD určilo úroveň, pod níž již grafiky nezlevní, což je pro zákazníka špatně. Na druhou stranu doporučené ceny nejsou vše, a pokud by trh nebyl v dobrém stavu, grafiky by pod tyto hodnoty neklesly, ani kdyby byly maloobchodní ceny nastaveny níže.

model ofic. cena 30. 1. 2022 1. 3. 2022 4. 5. 2022 27. 5. 2022 RX 6400 4 300 Kč - - 5 000 Kč 5 000 Kč RX 6500 XT 6 000 Kč - 6 800 Kč 5 000 Kč 5 200 Kč RTX 3050 7 200 Kč - 10 700 Kč 9 900 Kč 9 000 Kč RX 6600 9 000 Kč 15 000 Kč 12 500 Kč 10 400 Kč 9 400 Kč RTX 3060 9 000 Kč 20 500 Kč 15 000 Kč 11 500 Kč 11 000 Kč RX 6600 XT 10 300 Kč 18 000 Kč 13 600 Kč 12 800 Kč 12 400 Kč RX 6650 XT 11 200 Kč - - - 12 300 Kč RTX 3060 Ti 11 500 Kč 23 000 Kč 17 500 Kč 15 500 Kč 15 000 Kč RX 6700 XT 12 500 Kč 24 500 Kč 22 400 Kč 17 400 Kč 16 200 Kč RX 6750 XT 15 400 Kč - - - 16 800 Kč RTX 3070 14 000 Kč 26 000 Kč 22 800 Kč 19 000 Kč 18 000 Kč RTX 3070 Ti 15 800 Kč 30 000 Kč 24 800 Kč 20 000 Kč 19 800 Kč RX 6800 16 000 Kč 33 000 Kč 28 600 Kč 23 800 Kč 22 800 Kč RTX 3080 10GB 19 000 Kč 38 000 Kč 30 000 Kč 26 800 Kč 24 100 Kč RTX 3080 12GB není - 36 000 Kč 30 000 Kč 29 000 Kč RX 6800 XT 18 000 Kč 36 000 Kč 33 200 Kč 25 500 Kč 25 000 Kč RX 6900 XT 26 000 Kč 40 000 Kč 38 000 Kč 31 200 Kč 28 000 Kč RX 6950 XT 30 800 Kč - - - 35 000 Kč RTX 3080 Ti 32 000 Kč 43 000 Kč 39 400 Kč 34 000 Kč 34 000 Kč RTX 3090 41 000 Kč 69 000 Kč 60 000 Kč 52 500 Kč 49 000 Kč RTX 3090 Ti 56 000 Kč - - 55 900 Kč 53 500 Kč

Ceny grafických karet na českém trhu – zaznamenány jsou nejnižší ceny aspoň dvouventilátorového modelu s dobrými skladovými zásobami v největších českých eshopech

AMD představilo celkem tři aktualizované modely: RX 6650 XT, RX 6750 XT a RX 6950 XT a možná jste zachytili zvýšení cen o 20, 70 a 100 dolarů. To neodpovídá rozdílu mezi cenami původních a upgradovaných modelů – je to dáno jiným kurzem koruny k dolaru. Neznamená to, že nové modely jsou oproti těm starším o to dražší, nutně se kurz promítl zpětně i do cen starších modelů, jen v tabulce uvádíme původní oficiální cenovky.

Zlevňování zpomaluje

Už se blížíme k doporučeným cenám, což teoreticky znamená, že není moc kam klesat. Navíc není možné se zcela upínat k dříve oznámeným doporučeným cenám kvůli inflaci nebo aktuálnímu kurzu koruny. To má za důsledek, že reálnou minimální cenou není ta doporučená, ale mírně vyšší hodnota. A je možné, že té jsme již dosáhli.

Jak se svět dostává z krize kvůli covidu (některé následky stále přetrvávají) a vypořádává se s válkou na Ukrajině, můžeme v budoucnu několika měsíců očekávat i nižší než doporučené ceny. Jen postup k nim bude velmi pomalý a budou ovlivněné nástupem nových generací grafik – včetně těch od Intelu. Je běžné, že ceny před uvedením dalších řad klesají.

Dokonce neviditelná ruka trhu již rozhodla, že cena 56 000 Kč za RTX 3090 Ti je až příliš vysoká a výrobci už produkují výrazně levnější modely. Za to ovšem může hrabivá Nvidia, která cenu vyloženě přestřelila, aby vytáhla peníze ze zákazníků.

Za pomalé tempo zlevňování mohou paradoxně vysoký skladové zásoby. Obchody již mají bohatou nabídku, která je dobře segmentovaná; různé obchody navíc srovnaly ceny mezi sebou. Jen tak nenarazíte na velmi výhodné nabídky, protože by to bylo na úkor vlastní marže, když je celý trh srovnaný.

Kryptoměny teď nejsou problém

Poslední dva roky se ohledně grafických karet nemluví o ničem jiném než o jejich skupování těžaři kvůli vysokým cenám kryptoměn a výhodnému těžení. To dnes nepředstavuje problém, celý trh kryptoměn je nyní na sestupu kvůli aktuálním celosvětovým trendům. Navíc nic nenasvědčuje tomu, že by v blízkých týdnech opět měla nastoupit další vlna těžby, i když na podzim se to nedá zcela vyloučit.



Cena etherea v dolarech od začátku roku. Viditelné jsou extrémní výkyvy a jednoznačným trendem je pokles. Zdroj: etherscan.io

Do všeho výrazně promluví přechod etherea z PoW na PoS, tedy nebude vyžadovat grafiky k těžbě. Jedná se sice již o ohranou písničku, protože „The Merge“ byl oznámen již několikrát a vždy byl přesunut na pozdější termín. Aktuálně je plánován na konec léta, což (pokud se uskuteční) výrazně zamíchá kartami těsně před podzimním uvedením nových grafických karet na trh.

Nyní tedy nebudou noví těžaři přicházet do oboru, protože se nejvýhodnější měna ethereum může za několik měsíců přestat těžit a jejich drahé vybavení by mělo přijít vniveč. Další složkou drtivého mixu je kolísání a klesání cen, ty jsou nejnižší za posledních deset měsíců. Od letošního února se už jen mírně zvyšuje hashrate, takže noví těžaři stále přichází, ovšem pomalu. To ještě více snižuje výhodnost těžby, protože na každého zbude menší kousek z pomyslného dortu.



Hashrate (výkon celé sítě) etherea za poslední dva roky – od minuloročního července není viditelný výrazný pokles, pouze výkyvy. Zdroj: etherscan.io

Část zvýšení hashrate může být zapříčiněna odemykáním umělého snížení výkonu těžby grafik u Nvidie. To je postupně prolamováno, někteří těžaři už mají k dispozici plný potenciál, jiným do toho hodil vidle poslední update ovladačů a někteří toto omezení obchází využitím mobilních grafik v desktopovém provedení.

Zatím se tedy zdá, nejbližší budoucnost bude k hráčům počítačových her milostivá a ceny budou klesat. Stále dává větší smysl čekat na nové generace přinášející mnohem větší výkon, ovšem jedná se o mírný risk a je potřeba sledovat ceny kryptoměn i skladové zásoby grafických karet; pokud to první začne stoupat a to druhé klesat, jedinou jistotou je rychlý nákup.