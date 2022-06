Panelový Průzkumník překvapivě nastupuje už do Windows 11 22H2. Jak jej aktivovat?

Jistá nevyzpytatelnost vývoje Windows se plně obnažuje. Je to jen pár dní, kdy Microsoft vrátil do hry Průzkumník s panelovým prostředím a upraveným navigačním panelem. Po dřívějších – a ne zase tak vzdálených – experimentech se vrátil do kanálu Dev, kde se zkouší nové funkce s tím, že se mohou a nemusí objevit v některém z dalších vydání Windows.

Dalo se předpokládat, že se vylepšený Průzkumník širší veřejnosti představí až za rok, protože Windows 11 verze 22H2 jsou už takzvaně hotové. Microsoft v první polovině května vyprodukoval konečné sestavení, pro které vydává první servisní aktualizaci KB5014770 (build 22621.160). Právě ona nečekaně implementuje správce souborů s panely.

Windows 11 22H2 se už nachází i v kanálu Release Preview.

Nečekanost spočívá v tom, že panelový Průzkumník byl nedlouho testován v kanále Dev, pak se vytratil, aby se následně vrátil. A pár dní poté míří do kanálu Beta, kde se momentálně nachází prakticky hotová verze 22H2. Přitom si ne každý novinku hned vyzkouší. Jak se v programu Insider stává evergreenem, distribuce je řízená.

Do podzimního startu druhé generace Windows 11 zbývá dost času, takže možná si Redmondští jen opatrně zkouší, jestli má smysl předělaný Průzkumník nasadit. Na druhou stranu jejich vyjádření prostor pro pochybnosti nenechává – dočkají se ho všichni.

Jak nový Průzkumník aktivovat

Pokud tak u vás ještě neučinil Microsoft, můžete si nový Průzkumník sami aktivovat hned. Stačí, když si stáhnete nástroj ViveTool. Pracujte s ním v Terminálu, kde se nejdříve navigujte do složky, kam jste nástroj rozbalili. Pak postupně zadejte tyto příkazy:

.\vivetool addconfig 39145991 2

.\vivetool addconfig 37634385 2

.\vivetool addconfig 36354489 2

Po restartu počítače byste už měli mít k dispozici novou iteraci Průzkumníku. Kdybyste si své rozhodnutí rozmysleli, tak předvolby analogicky stejným postupem deaktivujete, jen v příkazu místo addconfig napište delconfig .

