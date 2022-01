Pandemie podle Billa Gatese letos skončí. Po vlně omikronu budeme covid léčit jako chřipku

Bill Gates se na sociální síti Twitter opět podělil o názory pandemii covidu-19 a o to, jaké kroky bychom měli podniknout, abychom ji letos zvládli lépe. Před koncem roku (tehdy v USA začaly prudce růst počty nakažených), označil Gates nástup omikronu za nejhorší část pandemie.

V rozhovoru s profesorkou Devi Sridhar, která je uznávanou odbornicí na veřejné zdraví, Gates zopakoval své přesvědčení, že pandemie by mohla skončit v tomto roce, pokud přijmeme správná opatření. Prvním z nich je očkování, které nejen snižuje závažnost onemocnění, ale také může zastavit infekci v jejím počátku.

Omikron dostihne neočkované

Sám Gates není vědec ani lékař – dělil se pouze o své názory. Pandemie je však téma, které dobře zná. Jako spoluzakladatel Nadace Billa a Melindy Gatesových vynaložil miliardy dolarů na to, aby dlouho před pandemií koronaviru do rozvojového světa přinesl vakcíny proti nejrůznějším nemocem.

Na otázku jak a kdy pandemie skončí Gates nejprve upozornil na neblahé dopady varianty omikron, které se týkají a budou týkat především neočkovaných. „Jakmile země zažijí omikronovou vlnu, budou zdravotnické systémy vystaveny výzvě. Většinu závažných případů budou tvořit neočkovaní lidé.“ uvedl.

Bill Gates je ale velkým optimistou, což se odráží i v jeho pohledu do budoucnosti. „Jakmile omikron projde zemí, pak by po zbytek roku mělo být zaznamenáváno mnohem méně případů, takže covid-19 bude možné léčit podobně jako sezónní chřipku.“

Přes pozitivní výhledy však stále visí ve vzduchu otázka, zda se neobjeví ještě infekčnější varianta viru SARS-CoV-2. Gates si to nemyslí, ale ani by si na to nevsadil. Odkazuje se přitom na Trevora Bedforda z Fred Hutchinson Cancer Research Center v Seattlu, podle kterého omikron imunizuje populaci přinejmenším na celý další rok.

Dezinformace kolem covidu-19

Jedním ze stále rezonujících témat je, odkud se koronavirus vlastně vzal. „Údaje o tom, že pochází od jiného živočišného druhu, jsou poměrně přesvědčivé, což platí pro většinu pandemií,“ řekl Gates. „Lidé o tom budou nadále spekulovat a my bychom měli zajistit, aby laboratoře byly opatrné. I v budoucnu se objeví ohniska vzniklá od jiných živočišných druhů, takže musíme investovat do toho, abychom byli připraveni.“

Gates mluvil také o konspiračních teoriích a dezinformacích okolo pandemie. Sám se stal středobodem fám, a dokonce i jeho nejstarší dcera Jennifer o nich žertovala. Gates odpověděl, že organizace jako WHO a CDC potřebují více prostředků, aby mohly šířit pravdivé informace, a že sociální média zaostávají, pokud jde o sdílení pravdy.

Vyjádřil také znepokojení nad jednou z nejbizarnějších konspiračních teorií: „Lidé jako vy a já a Tony Fauci jsme byli vystaveni mnoha dezinformacím. To jsem nečekal. Některé z nich, jako že dávám čipy do paží, mi nedávají smysl – proč bych to chtěl dělat?“

Největším vědeckým objevem, který by pomohl ukončit pandemii, by měly být lepší a dlouhodoběji účinné vakcíny. Stávající očkovací látky sice dokážou zabránit vážnému průběhu onemocnění a smrti, ale stále nebrání nákaze, navíc jejich účinnost poměrně rychle klesá. „Potřebujeme vakcíny, které zabraňují opakované infekci a mají mnohaleté trvání.“ konstatoval Gates.