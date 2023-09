Paměťové moduly v noteboocích by se mohly změnit. Samsung ukazuje, jak je zmenšit a zrychlit

V běžných noteboocích najdete dva typy operačních pamětí – DDR a LPDDR. Ty první se umisťují na vyměnitelné SO-DIMM moduly, takže je uživatelé mohou snadno vyměnit či navýšit kapacitu. Ty druhé se musí připájet přímo na desku či je výrobci (typicky Apple) rovnou schovají do pouzdra k procesoru.

LPDDR tak sice nevyměníte, ale paměti mají vyšší datovou propustnost, nižší latence (tj. celkově vyšší rychlost) a nižší spotřebu, protože používají kratší signálové cesty. V budoucnu by ale mohlo přijít kompromisní řešení, které spojí výhody obou formátů.

Samsung totiž navrhl paměťové moduly LPCAMM (Low Power Compression Attached Memory Module), které používají rychlé čipy LPDDR5X se všemi jejich výhodami, ale zároveň je bude možné v notebooku vyměnit i bez pájení. Oproti SO-DIMM s čipy DDR5 slibují až o 50 % vyšší propustnost, o 70 % vyšší energetickou efektivitu a o 60 % menší zabranou plochu.

Na jednom modulu budou čtyři LPDRR5X čipy o celkové šířce 128 bitů a frekvenci až 7500 MHz, jeden čip SPD pro identifikaci pamětí a obvod pro správu napájení. Kontakty jsou kolmo na spodní straně přímo pod paměťovými čipy, čímž se zkrátí ony signálové cesty oproti SO-DIMM, kde jsou kontakty na kraji modulu, který se zasouvá do slotu na desce. U LPCAMM se moduly přicvaknou a přišroubují.

Vzhledem k parametrům nelze čekat, že by se moduly používaly v párech. To trochu omezují rozpětí, jak velkou RAM půjde to počítače nainstalovat. Ale Samsung umí vyrábět LPDDR5X v rozličných kapacitách a na cestě má 32GB čipy, takže by jeden modul mohl pojmout až 128 GB.

LPCAMM jsou zatím jen návrh jednoho výrobce a bez schválení vyšší autoritou (JEDEC) se nestanou průmyslovým standardem. Ale kdyby se tak staly, byla by to pro notebooky dobrá zpráva.

JEDEC mimochodem bude brzy schvalovat jinou náhradu SO-DIMM pojmenovanou jako CAMM (Compression Attached Memory Module). Tu navrhl Dell, používá však pomalejší a žravější čipy DDR5, přičemž hlavním přínosem je primárně menší fyzická velikost modulů.