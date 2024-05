Paměti se budou do desek zapojovat naplocho jako procesor. MSI má první prototyp

MSI příští týden na Computexu ukáže novou základovku Z790 Project Zero Plus, jež bude první, která v desktopu použije paměťové moduly formátu CAMM2. Po desítkách let to bude návrat k pamětem, které se ukládají rovnoběžně s deskou.

První PC totiž používaly paměti jako DIP, což byli „švábi“ zapojování do patice podobně jako procesory. Jenže později v 80. letech rostl hlad po kapacitě a na deskách nebylo tolik místa, takže se začaly používat moduly typu SIMM či dnes DIMM, které mají několik paměťových čipů na drobné destičce, a ta se strčí kolmo do základní desky.

Moduly CAMM2 spojují oba přístupy. Zapojují se naplocho do patice, ale zároveň jde o rozměrné PCB s mnoha paměťovými čipy. Za původním návrhem CAMM (Compression Attached Memory Module) stojí Dell, který hledal způsob, jak zmenšit fyzický objem pamětí v noteboocích. Druhou generaci pak přijala autorita JEDEC jako nový standard.

CAMM2 poskytuje 128bitové rozhraní, dokáže tedy nasytit procesor stejně jako běžné dvoukanálové DIMM. Na jeden modul se v současnosti vejde až 128 GB DDR5 RAM, výhledově však JEDEC i výrobci pamětí počítají i s dvakrát a čtyřikrát vyššími kapacitami.

Jaké jsou praktické výhody? O těch nás MSI teprve bude muset přesvědčit, ale na papíru vidíme tři. Jeden CAMM2 zabere na desce méně místa než čtyři sloty DIMM. Protože je modul placatý, nebude takovou překážkou v proudění vzduchu k chladiči procesoru a napájecí kaskádě. Spoje mezi procesorem, deskou a pamětí jsou kratší a odolnější, tudíž by se mohly zkrátit latence a zvýšit frekvence. Bližší specifikace ale zatím nemáme.

CAMM2 má i určité nevýhody. Moduly se musí šroubovat, nestačí jen jednoduché mechanické zámky jako na DIMM. Paměť nepůjde doplnit, musíte se vyměnit celý modul. A cena nejspíš bude vysoká, protože nejde o zavedenou sériovou výrobu. Moduly prezentované MSI mimochodem připravil Kingston.

Větší přínos než CAMM2 bude mít LPCAMM2 cílený primárně do notebooků. Tam totiž přinese vyměnitelné paměti typu LPDDR5(X). Ty jsou energeticky úspornější a rychlejší, ale v současnosti se musí pájet na základní desku, takže když si koupíte notebook s 8 GB RAM, nijak už kapacitu nerozšíříte.