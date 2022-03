Pamatujete na pirátský LimeWire? Populární program se vrací, ale bude z něj NFT tržiště

Už je to více jak deset let, co ukončil činnost LimeWire, svého času nejpopulárnější klient pro P2P sdílení. Osudným se mu stala právní bitva s hudebními vydavatelstvími, soud rozhodl, že služba je nástrojem pro pirátství a nařídil její uzavření. Teď se ale LimeWire nečekaně vrací, jen už nebude mít nic společného s torrenty, promění se v tržiště s NFT tokeny.

LimeWire vznikl už v roce 2000 a rychle se stal nejpopulárnějším místem pro P2P sdílení hudby, filmů, programů a mnoho dalšího, přičemž původně se zaměřoval právě na hudbu. V době své největší slávy měl i 50 milionů měsíčních uživatelů, kteří takto stahovali převážně nelegální obsah.

I když existovalo větší množství klientů umožňujících vstup do P2P sítí – LimeWire operoval s Gnutellou a BitTorrentem – služba byla tak velká, že když hudební průmysl hledal příčiny svého úpadku, v roce 2006 zažaloval mimo jiné právě LimeWire. Soudní proces byl dlouhý, skončil až o pět let později a v neprospěch žalované strany. LimeWire byl donucen ukončit provoz.

Stejná značka, úplně jiná funkce

Služba ale žije v myslí lidí dál a dva bratři z Rakouska, Paul Zehetmayr a Julian Zehetmayr toho chtějí využít. Značku minulý rok koupili a nyní oznámili velký návrat LimeWire. Nebude se ovšem věnovat P2P sdílení, chtějí ho transformovat do tržiště s NFT tokeny, které bude „mainstream-ready“, tedy s NFT zde mají zvládnout obchodovat i lidé, kteří se jinak krypto světu nevěnují a připadá jim příliš složitý.

Vše má zažít v květnu a ze začátku bude opět primární záběr na NFT z hudebního prostředí, Zehetmayrovi spoléhají na to, že se jim podaří navázat spolupráci s předními kapelami a zpěváky, kteří budou šířit zprávu o zmrtvýchvstání LimeWire. Cílem podle autorů je získat milion uživatelů do prvního roku provozu.

Nákup NFT má být opravdu snadný, ceny budou zobrazovány i v dolarech a lidé budou moci tokeny nakupovat přímo z platebních karet skrze platební systém Wyre, bez nutnosti vlastnit kryptoměny. Devadesát procent zisku půjde umělcům, zbytek samotné službě.

