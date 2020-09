Pamatujete na FarmVille? Hra kdysi milovaná miliony lidmi na Facebooku končí

Je to sice relikt minulosti, ale všichni si na něj nejspíš moc dobře pamatujeme. Hra FarmVille, kterou v jednu dobu hrálo na Facebooku i 83 milionu hráčů, s úderem konce roku oficiálně končí. Důvod je jednoduchý, Farmville stále běží na technologii Flash a ta 31. prosince končí také.

Na FarmVille můžete mít různý názor, pokud jste skuteční „gameři“, tak jste ho nejspíš ze srdce nesnášeli. Ale nelze popřít, že svého času to byl masivní hit a v souvislosti s Facebookem se o ničem jiném nemluvilo. Svoji zahrádku si na sociální síti obdělávali i lidé, kteří žádnou jinou hru nikdy nehráli.

Hra původně vyšla v roce 2009 a během pouhých dvou měsíců zaznamenala ohromnou popularitu, denně ji hrálo 10 milionů lidí. Za rok už měla 30 milionů denních aktivních hráčů a měsíčně ji alespoň jednou zapnulo 83 milionů lidí. Když si vezmete, že Facebook tehdy používalo 400 milionů uživatelů, je to slušný výkon i na dnešní poměry. Skoro by se dalo ptát – slovy nejmenovaného českého expremiéra – kdo z vás to má?

FarmVille nicméně eventuálně vyšuměl, podobně jako jiné populární hry této a pozdější doby. A nyní končí úplně, jak oznámil na blogu její vývojář, společnost Zynga. Původní hříčka je stále založena na Flashi a jelikož ten na konci roku končí, logicky nemůže pokračovat ani FarmVille.

Značka jako taková ale pokračuje. Zynga od roku 2009 vydala několik pokračování, naposledy FarmVille 3, které je založeno na podstatně novější technologii a můžete si ho zahrát bez problému na jakémkoli současném mobilním zařízení. Původní „kouzlo“ mu ale schází.