Pamatujete ICQ? Legendární „kecálek“ neumřel – nová verze přichází s chytrými funkcemi

Patříte-li mezi pamětníky počátků vytáčeného internetového připojení, pak si určitě vzpomenete na v té době populární komunikační program ICQ. Ten byl sice v průběhu let doslova převálcován aplikacemi, jako jsou WhatsApp, Facebook Messenger a řada dalších, nicméně nyní přichází s velkým comebackem v podobě nové verze.

Aby bylo na první pohled zřejmé, o jak zásadní novinku se vlastně jedná, vydávají ji vývojáři pod označením ICQ New. K dispozici je jako desktopová aplikace pro Windows, macOS a Linux a pro mobilní platformy Android a iOS.

Co umí nové ICQ?

Zatímco ve svých počátcích měla komunikační aplikace ICQ jen minimální konkurenci, dnes se vrací na trh, který je doslova přesycen nejrůznějšími „instantními kecálky“. Je proto jasné, že musí přijít s opravdu pádnými argumenty, aby nalákala bývalé či dokonce nové uživatele. Nezůstalo tedy jen u (nutno poznamenat, že poměrně razantní) změny vzhledu.

Jako jedna z hlavních novinek je jmenována schopnost převodu mluveného slova na text. K dispozici mají být také takzvané „rychlé odpovědi“ a autoři tvrdí, že jejich aplikace zůstane online i v případě slabého či nekvalitního připojení.

Zastavme se na chvilku u rychlých odpovědí, které mají fungovat poněkud jinak, než jsme zvyklí z jiných komunikátorů. V případě ICQ bude aplikace analyzovat text příchozích zpráv a na jeho základě nabídne odpovídající texty a samolepky, kterými může uživatel jedním klepnutím reagovat, přičemž zohledňuje kontext a zvyklosti.

Další novinky a funkce

Další zajímavou funkcí je „push-to-talk“, tedy speciální režim hlasové komunikace, fungující podobně jako klasické vysílačky. Pochopitelně nemohou chybět skupinové konverzace s až 25 tisíci účastníky, nebo synchronizace mezi více zařízeními prostřednictvím cloudu.

ICQ New dále nabídne „kanály“, kde si každý uživatel bude moci vytvořit otevřený zdroj a publikovat zde poznámky, fotografie nebo videa, stejně jako v profilu na sociálních sítích. Ostatní uživatelé ho pak mohou sledovat podobně, jako třeba na Twitteru či Instagramu.

Od vytáčeného připojení se změnilo mnohé, takže ICQ New nabídne také hlasové a video hovory. Zde byl maximální počet účastníků zvýšen na 30 osob a novinkou je možnost sdílení obrazovky. Ani textová komunikace však neustupuje do pozadí – k dispozici bude nejen možnost mazat odeslané zprávy, ale také jejich dodatečné úpravy. Zajímavá by mohla být funkce odpovědi na více zpráv najednou.

Poměrně dobrou zprávou je otevření aplikačního rozhraní (API) pro vývojáře. To by mohla znamenat vznik alternativních aplikací, komunikujících přes platformu ICQ, což by přineslo tolik potřebný nárůst počtu uživatelů. Vývojáři nezapomněli ani na bezpečnost – telefonní číslo uživatele je ve výchozím nastavení skryté, k vidění je pouze přezdívka. Samostatně lze zakázat volání nebo pozvání do chatů od neznámých uživatelů, nechybí ani volitelná ochrana aplikace PINem.