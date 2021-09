Vyšel Paint.net 4.3. Je rychlejší a nativně podporuje armové procesory

Rick Brewster už 17 let vyvíjí bitmapový grafický editor pro Windows, který by měl být jakýmsi „Malováním na steroidech“. Podporuje vrstvy, má hromadu funkcí navíc, ale ještě to není tak komplexní nástroj jako třeba Photoshop nebo Gimp. Aktuální verze Paint.net 4.3 slibuje výrazný výkonnostní nárůst.

Autor aplikace převedl z .NET Frameworku v4.8 na v5, který sám o sobě přináší několik důležitých optimalizací. Podle Brewstera tak Paint.net rychleji startuje, většina efektů a jiných výpočětně náročných úloh se provádí o 20 % rychleji a díky nové podpoře SIMD instrukcí (SSE2/3/4.1, AVX2) se zrychlila také práce s nástroji a vrstvami. Nové funkce pro úpravu obrázků ale nehledejte.

Změnil se také způsob distribuce programu. K dispozici je nový webový instalátor, který si stáhne nejčerstvější soubory přímo ze zdroje a co je hlavní, rovnou vezme s sebou i zmíněný .NET 5 (dřívější verze se musely instalovat zvlášť) a ještě vybere správnou bitovou kopii. Paint.net 4.3 totiž nově kromě x86 a x86-64 procesorů podporuje i architekturu ARM64. A kdo webový instalátor nechce, na GitHubu si může stáhnout offline verze a nově též přenosnou/portable verzi programu.

Paint.net je k dispozici zdarma. Brewster ale nabízí i placenou verzi v Microsoft Storu, kde si za aplikaci účtuje 199 Kč. Jde jen o symbolický poplatek, který má podpořit vývoj.

