Padl rekord v rychlosti přenosu dat přes internet. Nová hodnota je téměř dvojnásobná

Vědci z japonského Národního institutu informačních a komunikačních technologií (NICT) překonali rekord v rychlosti internetu, dosáhli ohromující hodnoty 319 terabitů za sekundu. To je bezmála dvojnásobek předchozího rekordu 178 Tb/s ze srpna 2020. Test byl proveden v laboratoři s použitím experimentálního optického vlákna, v kabelu standardních rozměrů byly čtyři žíly.

Čtyřžilová vlákna se standardním průměrem jsou atraktivní pro nasazení ve vysoce zatěžovaných spojích na dlouhé vzdálenosti, protože jsou kompatibilní s běžnou kabelovou infrastrukturou a očekává se, že budou mít mechanickou spolehlivost srovnatelnou s jednovidovými vlákny.

Rekordní přenosová rychlost

Experiment simuloval přenos na vzdálenost 3001 kilometrů, přičemž z provedených měření vyplývá, že nedošlo ke zhoršení signálu ani rychlosti. To je sice na první pohled působivé, ale reálně zbývá udělat ještě mnoho práce, protože metoda dosažení této rychlosti je poměrně komplikovaná.

Za novým rekordem stojí tým pod vedením fyzika Benjamina Puttnama, který navazuje na předchozí experiment s rychlostí 172 Tb/s (tehdy byla v kabelu tři vlákna).



K dosažení neuvěřitelné rychlosti vědci použili 552kanálový laser pracující na několika vlnových délkách a zesilovače nainstalované každých 70 kilometrů, jež jsou vyrobené z minerálů vzácných zemin thuliem a erbiem. S ohledem na cenovou náročnost tohoto řešení předpokládají praktické využití především k rychlému přenosu dat na velké vzdálenosti.

Praktická využitelnost

Vědecký tým je přesvědčen, že hlavní inovací je nový čtyřžilový optický kabel, který vyvinuli. Má zhruba stejnou velikost jako standardní optický kabel a NICT věří, že by mohl být snadno implementován do stávajících systémů, čímž by se výrazně zvýšila jejich rychlost.

Podobně, jako u mnoha obdobných experimentů, může trvat ještě dlouho, než bude mít toto řešení smysluplný dopad. Čtyřžilové vlákno sice může teoreticky fungovat se stávajícími sítěmi, ale celé řešení je velmi drahé. Lze předpokládat, že se přinejmenším v počáteční fázi prosadí v páteřních internetových sítích a dalších velkých síťových projektech, kde je kapacita důležitější než cena.

Tým plánuje pokračovat v práci na svém systému pro přenos dat na velké vzdálenosti a chce se pokusit zvýšit přenosovou kapacitu i prodloužit dosah přenosu. Článek o této technologii byl prezentován na červnové Mezinárodní konferenci o optických vláknových komunikacích.