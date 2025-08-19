Paceometr je lepší než tachometr. Názorně ukáže, jak špatně se rychlou jízdou šetří čas

Poslední myšlenková hříčka vás zaujala, tak pojďme na další. Paceometer (z anglického pace = tempo, počeštíme na paceometr, tempometr) je alternativa k tachometru, který znáte z každého běžného auta.
Paceometr ukazuje, za kolik minut ujedete 10 mil (stejně funguje, i když dosadíte kilometry).
Tachometr má rovnoměrně odstupňované dílky a vzbuzuje dojem, že čím rychleji pojedete, tím dříve budete v cíli, tím více času ušetříte. To je samozřejmě pravda, jenže vývoj časové úspory není lineární, ve skutečnosti se řídí tímto grafem:
Čím rychleji jedete, tím těžší je ušetřit čas.
Příklad (hodnoty sledujte v grafu výše):
- Když zrychlíte z 10 na 20 km/h, místo hodiny ujedete 10 kilometrů za 30 minut. Ušetřili jste 30 minut, 50 % času.
- Jenže když zrychlíte ze 100 na 120 km/h, stejných 10 kilometrů zvládnete místo 6 minut jen o minutu rychleji. Úspora je necelých 17 % (připomínám, že tentokrát jsme zrychlili o 20 km/h).
S konceptem paceometru ve své studii přišli dva Izraelci, behaviorální psychologové Eyal Peer a Eyal Gamliel. Jejich cílem bylo názorně ukázat lidem, že rychlou jízdou se špatně šetří čas. Tachometr se stejně velkými dílky k této myšlence svádí. Přitom riziko nehody roste.
Paceometr ukazuje, za kolik minut ujedete 10 mil (či kilometrů). Dílky se zvětšují, ušetřené minuty přiskakují stále pomaleji. Oba vědci tvrdí, že kdybychom v autě měli paceometr, jezdili bychom pomaleji, protože bychom jasně viděli, že tím monoho času nezískáme.
Ve studii není ani náznak toho, že by se vědci snažili svoji myšlenku prosadit do skutečných automobilů. Na druhou stranu v době digitálních přístrojových štítů je to jen otázkou instalace správné aplikace…