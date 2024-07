Oxidace a vysoké napětí ničí procesory Intelu. Ten se pořád bojí k situaci postavit čelem

Posledních několik měsíců se řeší nestabilita a odcházení nejvýkonnějších desktopových procesorů Intel Core 13. a 14. generace sérií K, KF a KS postavených na architektuře Raptor Lake (resp Raptor Lake Refresh).

Ač se množí stížnosti uživatelů i partnerů Intelu, sama firma stále jen kličkuje a snaží se problémy bagatelizovat. Stále nevzala vinu na sebe a komplexně nepopsala, co všechno je špatně, a jaké je nejvhodnější řešení. Po vzoru jiné elektroniky ani neodstartovalo stažení z trhu nebo nucená výměna prodaných produktů.

Výrobci desek

Ještě na jaře Intel svaloval vinu na výrobce základních desek. Ti totiž nedodržovali specifikace čipů a efektivně vypnuli napájecí limity (nastavili je na nedosažitelnou hodnotu 4096 W). Procesory tak pro dosažení do nejvyššího výkonu mohly neomezeně čerpat energii a limitem byly jen možnosti chlazení.

Výrobci desek určitě nesou část viny, ale hlavní podíl má Intel, který běh bez energetických limitů mohl výrobcům zakázat (nikoliv jen doporučit), avšak místo toho je spíš podporoval, protože vyšší výkon se hodil při poměřování sil s AMD. A právě u konkurence vidíme, že výrobci desek mohou dodržovat specifikace a nedělat z procesorů plotýnky na vaření. Proti Intelu hovořil i fakt, že Raptor Lake byl architektonicky už dost vyčerpaný, a tak firma výkon zvyšovala pomocí frekvencí a napětí pro udržování stability.

Nedovolené přetaktování

Intel sice vinu nepřiznal, ale po provalení problému výrobcům nařídil, aby vydali nové biosy a napájení limity v nich aktivovali. Problémy však neskončily. V červnu totiž Intel uvedl, že objevil ještě separátní chybu v systému eTVB (Enhanced Thermal Velocity Boost), která dovolila zvyšovat pracovní frekvence jader, i když už měl procesor teplotu přes 70 °C. To je přitom u desktopových čipů mezní teplota, při níž se eTVB neaktivuje. Chyba také způsobovala nestabilitu počítačů, ale Intel upozorňoval, že nejde o hlavní příčinu všech problémů. Chování eTVB pak opravil aktualizací mikrokódů, které se šířily s novými biosy.

I po těchto dvou opravách však procesory dále odcházely. A hlasitě se začalo mluvit také problémech serverových a mobilních čipů stejné architektury, kde jsou přísnější specifikace. K serverovým CPU se firma nevyjádřila, ale u mobilních stížnosti zahrála do autu. Ve vyjádření pro Digital Trends uvedla, že za nestabilitou jsou údajně jiné softwarové a hardwarové potíže.

Procesory oxidují

Největší bombu pak tento týden odpálil Steve Burke z youtubového kanálu Gamers Nexus. Od zdroje z jednoho ze tří největších zákazníků Intelu se dozvěděl, že 10 až 25 % procesorů z nakoupených osmi milionů byly defektní. Chyby vykazovaly čipy i5-13600K, i5-13600KF, i7-13700, i7-13700T, i7-13700K, i7-13700KF, i9-13900, i9-13900T, i9-13900K a i9-13900KF. Zmíněný partner překvapivě nezmínil i9-13900KS, tento model ale možná ani nenakupoval. Data ke 14. generace Core však Gamers Nexus nezískal.

Burke pak od svých zdrojů také zjistil, že za nestabilitou mohou být už problémy při výrobě čipů, které se dříve nebo později mohou objevit u všech. Intel totiž v továrnách špatně aplikoval antioxidační činidla (TaN, nitrid tantalu) nebo došlo k nějaké kontaminaci, kvůli nimž měděné spoje časem zoxidují. A tento chemický proces by mohly urychlit právě vyšší napětí a teploty, proto se projevuje jen u nejvýkonnějších procesorů.

Že Burke nebyl na špatné stopě krátce nato potvrdil Intel. Jeho komunitní manažer Alejandro „Lex“ Hoyos na Redditu uvedl, že potíže s oxidací postihly první várky Intel Core 13. generace, firma však chybu objevila a opravila už loni. Takže oxidace se na odcházení procesorů také projevila, ale pořád to nebyla hlavní příčina.

Intel konečně přiznal chybu

Tou je podle nejnovějšího vyjádření Intelu zvýšené provozní napětí a opravit to má nová aktualizace, kterou bude distribuovat během srpna. Na vině je údajně algoritmus uvnitř mikrokódu, jenž odhaduje, kolik voltů potřebuje, a základní desce pak posílá žádosti o vyšší příděl. Jestli oprava sníží napětí, čímž by se nejspíš snížily i boostovací frekvence, a tím také celkový výkon, to zatím nevíme. Po všech těch opravách biosů a mikrokódů by se ale rozhodně měly procesory otestovat znovu, protože Raptor Lake už není tím, čím byl na začátku.

Sluší se zdůraznit, že Intel se k žádnému dílčímu problému (napájecí limity, eTVB, oxidace, nestabilita notebooků, přepětí) nepostavil čelem. Nevydal ani jednu tiskovou zprávu nebo varování na svém webu. Nemá žádné instrukce k tomu, jak by se měli uživatelé k počítačům s Core 13. a 14. generace chovat či jak je dočasně nastavit, aby u nich nedocházelo k nestabilitě či fyzickému poškození.

Ve všech případech firma pouze zpětně reagovala na stížnosti uživatelů a následnou medializaci. A to ještě jen nenápadnou formou prostřednictvím vyjádření pro novináře, komentáři na diskuzních fórech nebo sociálních sítích. O zmíněné oxidaci přitom věděl celý rok a přiznal to až tento týden díky investigativě Stevea Burkeho.

Celé to působí, že Intel chtěl s hlavou v písku celou kauzu přečkat do podzimního vydání nových procesorů Arrow Lake, kde by k problémům docházet nemělo. Kompletně se totiž mění architektura i platforma, sníží se takty, zruší se hyperthreading a navrch ještě jádra vyrobí TSMC (ačkoliv Intel už si je sám zapouzdří).