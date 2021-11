OWC Accelsior 8M2: nejrychlejší SSD karta s kapacitou 64 TB zvládne až 26 GB/s

Pokud hledáte opravdu to nejrychlejší úložiště na profesionální práci, společnost OWC nyní představila SSD kartu, která vyniká nejen rychlostí, ale také kapacitou. Primárním zaměření je například práce s video soubory ve vysokém rozlišením.

OWC Accelsior 8M2 je karta do PCI Express 4.0, která uvnitř obsahuje osm slotů M.2, do kterých lze umístit SSD. Díky zapojení RAID0 (můžete využít i jiné RAID) lze dosáhnout společného výkonu všech a to až 26 GB/s.

Maximální kapacita je omezena na 64 TB, tedy osm kusů 8TB SSD. Vzhledem k většímu zahřívání takového množství výkonných SSD, je adaptér kromě velkého pasivního chladiče vybaven i jedním ventilátorem. Nutností je ale dodatečné napájení skrze šestipinový PCI Express konektor. Karta nevyžaduje žádné dodatečné ovladače, je tak kompatibilní jak s počítači s Windows, tak i Linux nebo macOS (Mac Pro).

OWC prodává jak prázdný adaptér bez SSD za 800 dolarů (přibližně 22 tisíc korun), tak i různé modely s kapacitou 2 TB, 4 TB, 8 TB, 16 TB, 32 TB a 64 TB. Nejmenší 2TB model vyjde na 1 300 dolarů (asi 36 tisíc korun) a největší 64TB varianta stojí 13 000 dolarů (kolem 364 tisíc korun). Záruka je 5 let.