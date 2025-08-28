Ovládněte Total Commander jako profesionálové. Tipy a triky, které z něj udělají nejmocnější nástroj ve vašem počítači

Přestaňte Total Commander jen používat a začněte ho skutečně ovládat. Ukážeme vám pokročilé techniky a skryté funkce, které z něj udělají nejmocnější nástroj ve vašem počítači.
Total Commander je pro mnoho uživatelů legendou a synonymem nástroje, který svými schopnostmi dalece přesahuje běžného Průzkumníka Windows. Jeho skutečná síla nikdy nespočívala v líbivém grafickém kabátku, nýbrž v hluboce zakořeněném konceptu zaměřeném na maximální efektivitu. Ta se opírá o bleskové ovládání klávesnicí, ohromnou míru přizpůsobení a takřka nekonečnou rozšiřitelnost pomocí plug-inů.
V tomto článku se proto nebudeme věnovat základům, které jistě dávno ovládáte. Naším záměrem je spíše systematicky prozkoumat pokročilé techniky a odhalit, jak jednotlivé funkce tvoří dohromady mocný celek. Total Commander se tak z pouhého správce souborů promění v komplexní platformu pro řízení vašich pracovních postupů a automatizaci rutinních činností.
Stručná historie Total Commanderu
Pojďme se na chvíli ohlédnout do historie, neboť příběh Total Commanderu je stejně fascinující jako program sám. Vše začalo v roce 1992, kdy švýcarský programátor Christian Ghisler začal pracovat na novém správci souborů. První veřejná verze, tehdy ještě pro 16bitové Windows 3.1, spatřila světlo světa 25. září 1993 pod názvem Windows Commander.
Správce souborů se dvěma okny si rychle získal oblibu díky svému provedení, které navazovalo na legendární aplikace z MS-DOS. Zásadním milníkem byl rok 1996, kdy autor představil kompletně přepsanou 32bitovou verzi, vytvořenou v modernějším prostředí Delphi. Tím zajistil programu budoucnost na platformách Windows 95 a NT a otevřel dveře pro další rozvoj funkcí, které známe dnes.
Klíčový zlom nastal v roce 2002. Christian Ghisler byl nucen po upozornění od Microsoftu změnit název, protože slovo „Windows“ je chráněnou ochrannou známkou. Z Windows Commanderu se tak stal Total Commander. Tato změna však aplikaci na popularitě neubrala, ba naopak posílila jeho identitu nezávislého a silného nástroje.
