Ovládejte počítač hlasem. Něco anglicky, něco česky, něco ve Windows a něco přímo v aplikacích

Windows 11 přináší plnohodnotnou možnost ovládání hlasem a alespoň psaní hlasem je dostupné v češtině. Kromě toho je zde nový Microsoft Copilot a nejrůznější aplikace.

Hlasové ovládání na počítači má smysl především pro nepohyblivé uživatele, aby se mohli dostat k tomu, co potřebují a alespoň trochu počítač ovládat. Může však i zefektivnit práci, třeba díky přímému diktování textu, nebo si prostě hlasovým povelem něco spustíte, třeba z pohodlí gauče. Windows 11 mají tyto funkce integrované.

Konec Cortany, začátek Copilota

Co se naopak vůbec za celé roky neuchytilo, je hlasová asistentka Microsoft Cortana. Nabídly ji Windows 10, nikdy se příliš nerozšířila a dnes se oči veřejnosti upínají především k Bing Chatu a nové funkci Microsoft Copilot. Proto skončila podpora aplikace Microsoft Cortana a letos také nastane definitivní a oficiální konec této asistentky.

Nijak to nezamrzí, protože v českém prostředí nefungovala, za celou dobu ji zaměstnanci jedné z největších firem na světě naučili pouhých deset jazyků. V roce 2020 se Cortana transformovala do firemního pomocníka Microsoft 365 Assistant, přišla o funkce užitečné pro domácnosti. I hlasově ale můžete konverzovat s Bingem, který její místo z praktického hlediska zaujímá. Jedna z podob chatbotu, která zastřešuje snahy Microsoftu v posledních měsících, se nazývá Microsoft 365 Copilot. V Jedenáctkách vám pak nabídne pomocnou ruku Windows Copilot. Zatím je však k dispozici jen v testovacích verzích Windows 11.

Užitečné diktování v češtině

Základní hlasové ovládání ale můžete využívat už nyní, stačí ho jen zapnout. Přejdete do Nastavení (Win+I) – Usnadnění – Řeč 1 a zde uvidíte, jak lze hlas využívat. V prvé řadě lze aktivovat Hlasový přístup, 2 což je komplexní podpora hlasu. Jakmile ho však zapnete, vyskočí vám upozornění, že je tato funkce zatím dostupná jen v angličtině, 3 nicméně lze využívat, nevadí-li vám to. Obdobná situace je také u Windows Rozpoznávání řeči. 4 Povely počítači tak můžete dávat jen anglicky, nicméně i to je posun, ve Windows 10 nebylo možné ani to. Kde ovšem najdete plnou podporu češtiny, je Psaní hlasem 5 dostupné i po stisku kombinace kláves Win+H.