Ovládání pohybem ruky nad telefonem z Pixelů zmizelo. Google ale s technologií dál počítá

Jedna z hlavních novinek minulého roku u telefonů Pixel bylo ovládání za pomoci radaru Soli. Letos jsme se ale této funkce u novinek Pixel 4a 5G a Pixel 5 nedočkali. Google se ale v rozhovoru s The Verge svěřil, že s funkcí i nadále počítá.

Projekt Soli v rámci Googlu není žádnou novinkou a firma jej vyvíjí přibližně 5 let. První komerční produkt s touto komponentou byl přitom právě Pixel 4 (a jeho XL varianta), který vyšel minulý rok. Soli přitom umožňuje telefonu vědět o vaší přítomnosti a reagovat na vás ještě dříve, než se telefonu fyzicky dotknete. Stačí se tak přiblížit a sám rozsvítí hodiny na displeji a zároveň zapne rozpoznávání obličejem. V momentě, kdy máte telefon v ruce, je tak již pravděpodobně odemknutý a připravený na používání.

Druhou možností je pak využití na různá gesta. Mávnutím nad displejem na jednu, či druhou, stranu můžete přepnout písničku, ztlumit vyzvánění hovoru či budíku apod. A zatímco tato druhá možnost působí tak poněkud zvláštně a ne vždy funguje, jak má, z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že první využití je naprosto skvělé a návykové. I v momentě, kdy máte špinavé ruce apod. můžete snadno mávnutím ruky telefon probudit, i když jste od něj daleko, či se jen nad něj nakloníte a on se celý odemkne, bez zmáčknutí tlačítka.

Příliš drahé pro letošní modely

Jak to ale u podobných technologií bývá, nejsou vůbec levné na výrobu. To ostatně dokazuje i cenovka Pixelu 4, která byla o celých 100 dolarů vyšší, než současný Pixel 5, byť Soli samozřejmě nebylo jediným viníkem tohoto rozdílu. V letošní modelové řadě se Google zaměřil hlavně na střední třídu, čemuž uzpůsobil vše a tak muselo Soli, včetně přihlašování obličejem, ustoupit.

Zprvu to tak vypadalo, že Google o technologii zcela ztratil zájem, nyní se ale Rick Osterloh, vedoucí hardwaru, svěřil, že s ní i nadále počítají a objeví se v dalších produktech. Už ale odmítl potvrdil, zda půjde o telefon, či něco jiného. Šance tak je, že se objeví s některém z chystaných nových termostatů či chytrých displejích, kde by podobné ovládání z větší dálky dávalo smysl. U obojího by přitom Google nemusel tolik tlačit na zmenšení zařízení, jako tomu bylo v případě telefonu s velmi omezeným místem, což by se mohlo příznivě projevit na cenovce.

Konkrétní plány tak jsou prozatím neznámé, je ale dobré vědět, že Google se Soli počítá. A tak se snad jednou dočkáme návratu i do telefonů. Vylepšenou verzi by si Pixely rozhodně zasloužily.

