Ovládací panely odchází, to ale víme deset let. Nevzrušujme se, dokud nebude termín (komentář)

Na svém webu v novém článku Microsoft zmiňuje, že Ovládací panely odchází, resp. jsou v procesu odcházení. Vyhněme se bombastickým titulkům o tom, že budou brzo pryč, a řekněme si, co víme a jak si slova výrobce Windows vyložit. Svým způsobem nám neříká nic nového a popisuje letitý stav.

Ovládací panely jsou na odchodu, jen ten odchod trvá dlouho. Dokonce víc než jedno desetiletí. Ovládací panely se staly místem, kam se soustředí prvky pro nastavení prostředí a chování Windows. V rané formě se objevily ve Windows 2.0 a ani vzdáleně nepřipomínaly pozdější verze.

Bylo to malé okno, kde jste rovnou nastavili datum a čas nebo rychlost blikání ukazatele. Mohli jste odtud i nainstalovat nové typy písem nebo tiskárnu. Toto malé a skromné okno se nicméně nazývalo Control Panel. Je to přísně popisný a nudný název, který plní účel. Nebyl důvod ho měnit.



Tohle byly první Ovládací panely ve Windows 2

Ve Windows 3.1 se Ovládací panely přiblížily tomu, co známe z pozdějších časů. Okno bylo plné ikon vedoucích do různých sekcí, což jsou tedy pořád jednoduché dialogy. Nevypadá o moc jinak než třeba ve Windows 95. Položky v dalších letech přibývaly, koncepce se z uživatelského pohledu nezměnila.

Větší změnu předvedly až Windows XP, které bobtnající prostředí pro nastavení Windows rozčlenily do hlavních kategorií a snažily se laické publikum lidským jazykem navést k požadovanému úkonu. Chcete se připojit k internetu? Klepněte sem. Ovládací panely v dalších letech procházely jen evolučními změnami.

Zrodilo se Nastavení

Velký třesk nastal až v roce 2012. Tehdejší šéf vývoje chtěl systém nabídnout na tabletech, a tak se ve Windows 8 zrodil duchovní nástupce Ovládacích panelů. Nastavení byl v prvních verzích jednoduché a zdaleka neobsahovalo tolik možností. Jenže šlo o první verzi, a ty má Microsoft zpravidla silně nedokonalé. Vývojový tým do nového prostředí rok co rok doplňuje další funkce.

Dnes už v Nastavení zařídíte skoro všechno. Firmě byl a je vytýkán schizofrenní přístup. Výtka je validní. Dlouho platilo, že si základní parametry přizpůsobíte v Nastavení, ale v řadě případů vás obslouží jen Ovládací panely.

Některé úkony se dokonce pro změnu přesunuly exkluzívně do Nastavení (např. změna profilového obrázku), takže jste byli nuceni do určité míry používat obě prostředí. Což nedává smysl ze žádného úhlu pohledu. Všechno by mělo být na jednom místě.



Ve Windows 3 se nastavila základní podoba na roky dopředu

Postupná migrace položek trvá 12 let a je to neúměrně dlouhá doba pro oblast, která se složitostí zdaleka neblíží raketové vědě. Proč Microsoft nepostupoval rychleji, nikdy pořádně nevysvětlil. Že ale Nastavení jednoho dne Ovládací panely plně zastoupí, bylo zřejmé od první verze Windows 8. Pokud ne tehdy, tak to firma potvrdila o dva roky později s Windows 10.

Ty se v mnoha ohledech vrátily k tomu, co desktopový operační systém dělá desktopovým operačním systémem, Nastavení ale nezavrhly. Naopak, Microsoft ho přepracoval a následně rozvíjel. Stále častěji vás různé odkazy nepřesměrovávaly do Ovládacích panelů, nýbrž do patřičné sekce Nastavení. Mimochodem, ruční vyplňování adres IP je v Nastavení možné od Windows 10 verze 1903. Byla to jedna z věcí, kvůli kterým jste předtím museli chodit do staršího prostředí.



Ve Windows 95 bylo prostředí učesanější, ale podoba je jasná

Navíc záměr postupného nahrazení potvrdil Brandon LeBlanc v říjnu 2015. Nynější starší manažer programu Windows Insider v diskuzi na Twitteru uvedl, že Nastavení časem nahradí Ovládací panely. Jen je potřeba dokončit migraci předvoleb. Po devíti letech od tohoto tvrzení stále obě platformy existují vedle sebe bez jasného plánu.

Nekonečný odchod

Před pár dny Microsoft zveřejnil na webu podpory stránku o nástrojích na konfiguraci Windows 10 /11. Na seznamu najdeme také Ovládací panely. Píše se o nich, že se nachází ve fázi vyřazování ze služby ve prospěch Nastavení. Přežívají z důvodu zpětné kompatibility, tvrdí výrobce. Dále připouští, že některé předvolby ještě nebyly do Nastavení převedeny.

To je vše. Microsoft pouze popsal faktický stav, který trvá roky. Jedná se o natolik neurčitou informaci, navíc pohřbenou v jediném dokumentu, že je nemožné vyvodit jednoznačný závěr. Microsoft se možná skutečně blíží bodu, kdy Ovládací panely z Windows vypreparuje, ale nemůžeme to tvrdit s určitostí. Je to možná první oficiální zmínka o tom, že jsou Ovládací panely na odchodu, ale na nekonkrétnosti popisu situace to nic nemění.



Ikspéčka se otevřela širšímu publiku

Vyřazovací fáze trvá roky a může klidně trvat další pětiletku. Jiný případ by byl, kdyby Microsoft začal mluvit o odstranění Ovládacích panelů. K tomu u vyřazených funkcí zpravidla dojde, byť s odstupem měsíců až let.

Podívejme se na nedávný příklad WordPadu. Loni v září Microsoft označil WordPad za zastaralou funkci. Ukončil vývoj a nechával ho dožít, aby případným dotčeným uživatelům a uživatelkám poskytl čas na nalezení náhrady. Proces vyřazování (deprecation) spočívá právě v tomto. Funkce není aktivně rozvíjena, ale ještě ji můžete nějaký čas používat.



Nastavení jednou nahradí Ovládací panely,

tvrdil dlouholetý zaměstnanec Microsoftu už v roce 2015

Později dojde k odstranění (removal), kdy už funkce v systému vůbec není přítomná, takže ji nemůžete používat. V případě WordPadu k tomu dojde ve Windows 11 24H2 a Windows Server 2025.

Microsoft veřejně vede seznam funkcí, které odstranil, případně plánuje odstranit. Najdeme na něj položky od první verze Windows 10. Ovládací panely na seznamu nejsou, zatímco WordPad ano. Je celkem jedno, jestli jejich případný odchod obrečíte, nebo oceníte.

Ani jedna skupina by zatím neměla vířit svoje emoce. Počkejte na to, až Microsoft jednoznačně stanoví časový rámec pro odebrání prostředí.



Dnešní Nastavení už umí skoro všechno, je přehledné a pěkné

Zdroje: Brandon LeBlanc / X | A history of Windows | Microsoft / Learn | Microsoft / Support via Neowin