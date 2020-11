Ovladač DualSense pro PS5 rozebrán na kusy. Jak vypadají haptika a adaptivní triggery?

Sony před měsícem ukázalo vnitřnosti PlayStationu 5, ale na rozborku nového gamepadu DualSense jsme si museli nechat zajít chuť. Díku Steveu Porterovi jsme teď ale nahlédli také do nitra ovladače. Porter v USA založil firmu TronicsFix.com zabývající se opravou herních konzolí a jeden DualSense se mu teď dostal do rukou.

Dobrou zprávou je, že gamepad je plně opravitelný a v budoucnu by pro kutily neměl být problém sehnat nové díly. Plastové šasi není slepené, ale používá klasické zaklapovací mechanismy a šroubky. Většina komponent je k desce připojena pomocí konektorů, výjimkou jsou vibrační motorky, jejichž kabely jsou připájené.

Oproti DualShocku 4 je DualSense větší i těžší. Má rozměrnější desku, větší čipy i objemnější akumulátor. Používá kapacitu 1560 mAh (oproti 1000 mAh), ale to nutně nemusí znamenat o polovinu delší výdrž. To ukážou až testy poté, co padne embargo.

Větší jsou také ony zmíněné motorky umístěné v gripech. Sony slibuje pokročilou haptickou odezvu, která by měla být mnohem jemnější, prostorovější a zvládne simulovat různé povrchy.

Analogové páčky se od minula nezměnily, velkou proměnou ale prošly triggery. Ty jsou teď adaptivní, vývojáři mohou programovat jejich tuhost, čehož budou hry různými způsoby využívat. Složitější mechanismus teď sestává z ozubených kol, které bude uživatel „přetlačovat“. Zcela jistě půjde o nejcitlivější a nejporuchovější součástku. Stále však platí, že jednotlivé kusy půjde relativně snadno vyměnit či opravit.

Jeden DualSense bude v balení spolu s konzolí, další bude možné dokoupit za doporučenou cenu 1900 Kč. Ovladač je kompatibilní také s Windows, macOS, iOS, Androidem a případně dalšími systémy s podporou standardu Bluetooth HID. S PS4 si ale paradoxně neporadí.

Oficiální rozborka PlayStationu 5: