Outlook.com jde po bezpečnosti. Přihlášení heslem nebude stačit a skončí integrace Gmailu

Microsoft zruší některé funkce v e-mailové službě Outlook.com, aby posílil bezpečnost. Zruší možnost přihlašovat se pouze heslem, odlehčenou webovou verzi Outlooku a integraci Gmailu. Při té příležitosti připomíná blížící se ukončení podpory starších aplikací Pošta a Kalendář, které nahrazuje nový bezplatný Outlook.

Vezmeme to popořadě. Všechny osobní účty Outlook.com budou povinně používat pokročilé metody zabezpečení přihlašování a samotné heslo už stačit nebude. Nejen Microsoft se roky snaží přesvědčit uživatele a uživatelky, aby přešli na bezpečnější způsob přihlašování. Je svým způsobem lídrem na trhu, protože jeho účty se obejdou bez hesel úplně.

Detaily Redmondští neuvádí a jen obecně píší o nutnosti použití moderní autentifikace od 16. září 2024. Jde o soubor metod a spadá mezi ně také druhý faktor. Heslo podle nových požadavků vypnout nutně nemusíte, ale bez dalšího faktoru se neobejdete.

Problém to může být pro některé starší e-mailové klienty, které podporují pouze základní přihlášení uživatelským jménem a heslem. Týká se to také klasických Outlooků ze sady Office. Moderní metody přihlašování nepodporují Outlooky až do verze 2019 LTSC. Dotčené účty, které budou muset změnit nastavení zabezpečení, kontaktuje Microsoft koncem června e-mailem.

Další změny

Standardní plnohodnotné webové rozhraní služby Outlook.com bude brzy jedinou možností, jak používat e-mail na webu. Odlehčené webové rozhraní, které Microsoft poskytuje pro staré webové prohlížeče, bude vyřazeno po 19. srpnu.

Požadavky plnohodnotného rozhraní nicméně nejsou drakonické. Vyžaduje aspoň Edge 79, Chrome 79, Firefox 78, Safari 16 nebo Operu 76. Běží tedy i ve velice starých prohlížečích, které už bychom tak jako tak nedoporučovali používat s ohledem na bezpečnost.



Starší rozhraní pro staré prohlížeče bude zrušeno

Dále padne možnost používat Gmail ve službě Outlook.com. Integrace bude zrušena ke dni 30. června. Tyto účty nadále podporuje Outlook pro Windows a macOS.

Se zrušením Cortany, které Microsoft oznámil před rokem, souvisí zrušení předčítání a hlasového vyhledávání e-mailů v mobilním Outlooku. Tyto funkce budou zaříznuty koncem června. Hlasové ovládání Microsoft přenáší na bedra operačních systémů.



Tohle je příklad moderní autentifikace

Nakonec Redmondští připomínají, že se blíží ukončení podpory aplikací Pošta a Kalendář pro Windows 10 a 11. Obě aplikace zůstanou ve Storu ke stažení do konce tohoto roku. Podle Microsoftu už většina lidí z Pošty přešla na nový Outlook.

Popsané kroky přichází několik týdnů poté, kdy Satya Nadella, ředitel podniku, vyhlásil, že firma zdvojnásobí úsilí v oblasti bezpečnosti. Secure Future Initiative (SFI) popisuje principy, které kladou bezpečnost za všech okolností na první místo. Oznámena byla v listopadu a reagovala mj. na kybernetický útok Storm-0558, jenž proběhl loni v létě.

Zdroje: Microsoft Support | Outlook Blog