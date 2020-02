Outlook.com dostane službu Spaces. Umožní sdílet dokumenty, události i e-maily

Microsoft podle uniklého promo videa chystá zajímavé rozšíření pro svého webového e-mailového klienta. Outlook zřejmě v dohledné době získá funkci Spaces, která umožní spolupracovat týmům při tvorbě e-mailů, poznámek apod.

Základní myšlenkou Spaces je volný prostor, kam můžete cokoliv umístit a v reálném čase sdílet s kolegy apod., kteří mohou téže přispívat. Díky tomu je tak možné sdílet nejen dokument, ale i nejrůznější události či odkazy a e-maily k tomu patřící a to vše na jednom místě.

Spaces helps you organize your emails, meetings, and docs into easy-to-follow project spaces. Forget worrying about dropping the ball; Spaces helps you stay effortlessly on top of what matters. https://t.co/eyru4apQEK pic.twitter.com/MZad1loRuz