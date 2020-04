Otestovali jsme nový Apple MacBook Air. S retinou a nižší cenou

Plusy Design a kvalita zpracování

Fantastická klávesnice

Dostatečný výkon

Cenově nejdostupnější MacBook za několik let Minusy Nevhodný pro delší náročnou práci

Málo efektivní chlazení

Limitující počet konektorů

Příšerná webkamera 8 /10 Hodnocení

Apple před několika týdny představil nový MacBook Air (2020). Jedná se o cenově nejdostupnější notebook od Applu, který designem vychází z oživené verze z roku 2018. Firma však konečně začala více naslouchat uživatelům a v letošním modelu opravuje některé nedostatky, po kterých majitelé předchozích modelů hlasitě volali, a to včetně ceny.



Apple MacBook Air (2020) do tenkého těla letos dostal ještě lepší výbavu, a to za nižší cenu.

Pokud jste v posledních letech viděli nějaký MacBook Air, zde vás toho moc nepřekvapí. Stále jde o tenký ultrabook určený hlavně na cesty. Je tedy vyrobený z odolné slitiny hliníku, díky které váží sympatických 1,29 kg a vzhledem ke klínovitému profilu se může pyšnit tloušťkou 0,41-1,61 cm v nejtenčím respektive nejtlustším místě. Díky tomu se velmi pohodlně přenáší a jeho tvar oceníte například i při používání na kolenou.

Návrat magické klávesnice

Z barevných variant budete mít na výběr mezi vesmírně šedou (testovaná verze), tradiční stříbrnou nebo zlatou. Zachován byl i trackpad s podporou Force touch, který si díky jeho nadstandardní velikosti a množství gest rychle oblíbíte. Trackpad je stisknutelný po celé ploše, fyzicky však ke stisku nedochází, jen je simulovaný vibračním motorkem. Vibrační odezva, je ale tak věrná, že to nepoznáte.



Stejně jako jiné MacBooky se i nový Air může chlubit velkým trackpadem. "Stisknout" jde po celé ploše, mechanický stisk je ovšem simulován vibrační odezvou.

Tou hlavní konstrukční změnou je letos „nová“ klávesnice Magic Keyboard. Ta se vrací k tradičnímu nůžkovému mechanismu, který Apple u řady Air používal do roku 2017 (u řady Pro do roku 2015). Důvodem k návratu k starému designu byly letité problémy s novými motýlkovými klávesnicemi, které sice měly modernější konstrukci a nižší zdvih, ale časem se ukázaly jako velmi poruchové.

Jednou z největších novinek je návrat tradiční klávesnice Magic Keyboard s nůžkovým mechanismem. Klávesnice má jistý stisk a příjemnou odezvu, takže se na ní skvěle píše. Nechybí ani Touch ID v zapínacím tlačítku.

Nová klávesnice má stejné rozložení, jen navrací klasické šipky ve tvaru obráceného písmene T a nechybí ani podsvícení či integrované Touch ID do zapínacího tlačítka. Při přímém srovnání však zjistíte, že klávesy mají nepatrně vyšší zdvih (ač nižší než u původní Magic keyboard), ale hlavně výraznější odezvu a je i o dost tišší. Psaní na klávesnici je tak velmi jisté, pohodlné a po několika a po týdnech používání musím potvrdit, že jde o obrovský posun k lepšímu.

Bez HUBu se neobejdete

Na bočních stranách klávesnice nelze přehlédnout dvojici stereo reproduktorů. Ty mají solidní maximální hlasitost a velmi hutný projev na kterém nejvíce překvapí výrazná basová složka. Ta ovšem trochu zastiňuje středy a výšky. Při poslechu tvrdší hudby a sledování filmů budete spokojení, nicméně u zpívaných refrénů a mluveného slova bude hlas působit po boku dunivého podkresu trochu nevýrazně.



Kromě stereo repráčků můžete k poslechu hudby použít i 3,5mm jack. Pouze dvojice USB-C portů vás ale z pohledu konektivity může trochu omezovat.

Nechybí ani trojice mikrofonů, která sice kvalitou ani zdaleka nedosahuje 16“ Macbooku Pro, nicméně zvuk má dostatečně čistý a na běžné konferenční hovory postačí. To však nelze říci o webkamerce s pouhým HD rozlišením a naprosto otřesnými detaily. V kontrastu s tím, jaké čelní kamerky Apple používá u jiných produktů, by se zde měl hodně stydět. O to více, když s modelem přišel v době světové pandemie, kdy je čelní kamerka pro mnohé nezbytným denním nástrojem.



Na dobrém světle webkamera nabízí stále rozumnou kvalitu. Jak ale světla ubývá, jde kvalita rapidně dolů.

Slabší stránkou u nového Airu bude i chudší portová výbava. Najdete zde pouze sluchátkový jack na pravém a jen dvojici USB-C (Thunderbolt 3) portů na levém boku. To je celé. Na vše ostatní si musíte pořídit HUB. Za pochvalu však stojí, že Thunderbolt 3 porty letos poprvé podporují monitory s až 6K rozlišením. Z bezdrátové konektivity počítejte jen s Bluetooth 5.0 a samozřejmě Wi-Fi 5.

Retina pro nenáročné

Stran displeje se mnoho nezměnilo, stále jde o 13,3“ IPS panel s Retina rozlišením 2 560 × 1 600 pixelů (16:10). Jemností obrazu sice díru do světa neudělá, nicméně omezovat nebude ani náročnější uživatele.

Omezením však může pro některé být jeho barevné podání. Použitý panel sice pokrývá více než 100% gamutu sRGB, nicméně na MacBooky Pro s širším gamutem P3 se nechytá. Pokud se tedy profesionálně věnujete videu a fotografiím, Air zřejmě nebude to pravé ořechové.



Pro běžné uživatele je zde připravena dostatečně jemná Retina. Náročnější majitele však proti MacBooku Pro zamrzí užší barevný gamut a jen maximálně 145°otevírací úhel displeje.

Věrnosti barev zde nepomáhá ani podpora TrueTone, která dynamicky mění barevné podání podle okolí, v kterém jej používáte, což má za cíl šetřit oči. Favoritem nový MacBook Air nebude ani stran podsvícení, které papírově dosahuje 400 nitů, v reálu však počítejte s maximem okolo 380 nitů. To bohatě postačí pro domácí použití, ovšem venku na přímém slunci už bude čitelnost horší. Lepší mohl být i maximální úhel 145°, do kterého jde displej vyklopit. Pro používání notebooku na kolenou je to však stále dostačující.

Výkon, který nevyužijete

K velkému posunu letos došlo po stránce výkonu. Na test jsme dostali dokonce vyšší konfiguraci s 16 GB RAM, 256 GB SSD a čtyřjádrovým procesorem Intel Core i5-1030NG7 (1,1 Ghz, turbo boost 3,5 GHz), jehož součástí je i výkonnější grafika Intel Iris Plus G7 s 64 výpočetními jednotkami. Tím, že letošní Air využívá procesorů Intel 10. generace namísto 8. generace, kterou disponovaly modely 2019 (stejně jako 2018), je nárůst výkonu propastný. Dle benchmarku Geekbench 5 je výpočetní výkon téměř dvojnásobný a u grafiky jde dokonce o trojnásobek.

Většina kupujících přesto nejspíš sáhne po nejlevnější základní konfiguraci s dvoujádrovým procesorem Intel Core i3-1000G4 a 8 GB RAM. Ač se tím Apple nechlubí, jeho součástí je o něco málo slabší grafika Intel Iris Plus G4 s pouze 48 výpočetními jednotkami. Celkově díky skvělé optimalizaci nižší výkon nepoznáte. Notebook stejně není primárně určen na hry, takže slabší grafiku v praxi nepocítíte a menší operační paměť poznáte maximálně při větším množství otevřených oken webového prohlížeče.

Apple MacBook Air (2020) Dvoujádrový Intel Core i3-1000G4 ● Intel Iris Plus G4 ● 8 GB RAM LPDDR4X (3 733 MHz) ● 13,3" IPS Retina 2 560 × 1 600px, lesklá (jas 400 nitů) ● 256 GB SSD ● 2x USB-C (3.1 Gen 2) Thunderbolt 3, audio jack 3,5mm ● Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 ● 49,9 Wh ● 30,4 × 21,2 × 1,6 cm ● 1,29 kg Cena: 29 990 Kč

(Testovaná verze měla procesor Intel Core i5 a 16 GB RAM viz tabulka níže)

Nebojte se ani toho, že základní konfigurace nabízí jen procesor základní řady Core-i3. Jak ukazují třeba zahraniční recenze, tím, že jde o dvě generace novější čip, loňský Air s Core-i5 výkonnostně hravě porazí. Nejvíce nás ale potěšilo, že Apple konečně u základní verze nabízí použitelné 256GB SSD, navíc s rychlými hodnotami čtení/zápisu. Připlatit si můžete za verzi s až 2TB SSD.

Ať už vyberete jakoukoliv konfiguraci MacBooku Air, počítejte s tím, že všechny mají úsporný procesor s TDP pouhých ( 9 ) 10 W. Velkou roli hraje i to, že má notebook velmi tenké tělo a jen jeden větráček. Při běžné práci je sice počítač rychlý a teploty procesoru se pohybují standardně kolem 45-60°C s větráčkem vypnutým nebo neslyšně ševelícím kolem rychlosti 2 600 otáček/minutu.

Příplatkové konfigurace:

Procesor Příplatek RAM Příplatek SSD Příplatek Intel Core i5-1030NG7 + 3 000 Kč 16 GB + 6 000 Kč 512 GB + 6 000 Kč Intel Core i7-1060NG7 + 7 500 Kč 1 TB + 12 000 Kč 2 TB + 24 000 Kč

Problém však nastane, když se pustíte do nějaké výpočetně náročné aktivity, jako je editace 4K videa, hromadné zpracování fotek, virtualizace, případně hraní her. V takové situaci totiž teplota okamžitě vystřelí vysoko přes 90°C. Bohužel kvůli neefektivnímu systému chlazení vám větráček moc nepomůže, přestože začne hlasitě hučet při rychlosti až 6 000 ot/min.

Většinou to dopadne tak, že procesor dosáhne teploty 100°C, kde dojde k jeho podtaktování a teplota klesne, ovšem i spolu s výkonem. V benchmarcích tedy počítač dopadá paradoxně hůře, než méně vybavení konkurenti s lepším chlazením.



Chování MacBooku Air při běžné práci vs v zátěži. Z obrázků můžete vidět, že notebooku nesvědčí delší intenzivní zátěž, což dává vědět hlukem větráčku i vysokými teplotami.

Výkonu je zde tedy sice dost, ale počítač na pravidelný intenzivní zápřah není stavěný. Ačkoliv je paradoxně výkonnější než loňské MacBooky Pro 13", právě nepromyšlený systém chlazení je u novinky tou hranicí mezi tím, zda koupit MacBook Air či Pro. Pokud počítač chcete hlavně ke kancelářské práci a maximální výkon potřebujete jen svátečně, Air vám rozhodně poslouží na výbornou. Pokud se ale podobným činnostem věnujete na denní bázi, o MacBooku Air ani neuvažujte.

Výdrž není, co bývala

Nemilé překvapení nastává bohužel i po stránce výdrže. Apple totiž po dlouhých letech snížil výdrž MacBooku Air z 12 na 11 hodin. Je ale třeba dodat, že nová hodnota se týká jen základního modelu s dvoujádrovým procesorem. V případě testovaného modelu se 4 jádry jsem se při kancelářské práci s Wi-Fi dostal nanejvýše na 10 hodin, a to ještě s omezeným jasem.

Reálná výdrž při běžné práci pak činí cca 8-9 hodin. Pracovní den s vámi zvládne, ale konkurence s Windows už je dnes mnohem dál. Zamrzí i slabý 30W adaptér se kterým budete počítač nabíjet 2 a čtvrt hodiny.



Uvnitř těla se nachází téměř 50Wh baterie, která u testované čtyřjádrové verze postačí na 8-9 hodin práce bez omezení. Při kancelářské práci s nižším jasem vydrží přes 10 hodin. Slabší dvoujádrová verze by měla mít výdrž o něco delší.

Tím hlavním důvodem, proč ale uživatel sáhne právě po počítači od Applu namísto Windows, je operační systém macOS 10.15 Catalina s originálními aplikacemi a napojením do ekosystému Apple. Najdete zde třeba kancelářský balík iWork, iMovie, Garage Band, nebo s ním zaplatíte online pomocí Apple Pay.



Škoda, že v balení najdete pouze slabý 30W napájecí adaptér. Nabíjení s ním trvá krátce přes 2 hodiny.

S nákupem navíc zdarma získáte roční předplatné Apple TV+. Pokud vlastníte i iPhone, máte zde možnost vyřizovat hovory a zprávy přímo na počítači nebo využít sdílené schránky v rámci Handoff. S iPadem vám pak MacBook dovolí použít displej tabletu jako rozšířenou plochu počítače, a to i bezdrátově. Benefitů macOS je samozřejmě více, je ale jen na vás, zda je dokážete využít.

Mac pro většinu uživatelů

Navzdory některým výtkám si přesto dovolím tvrdit, že nový Apple MacBook Air (2020) je po mnoha letech ten nejuniverzálnější Mac pro většinu lidí. Většinu, která se nežene za nejlepšími parametry a extrémním výkonem, pro ty je tu MacBook Pro. Novinka navíc řeší hlavní komplikace předchozích modelů a v základní verzi navíc meziročně zlevnila při zvýšení výkonu. Za zmínku určitě stojí i návrat populární a hlavně spolehlivé klávesnice Magic Keyboard.



Apple MacBook Air (2020) je momentálně dosud nejlevnějším MacBookem s Retinou.

Základní konfigurace MacBooku Air (2020) se prodává za 29 990 Kč. Applu se tak s inovovaným Airem konečně podařilo stáhnout cenu na úroveň, kde ještě před 3 před lety startovaly pouze základní MacBooky bez Retiny.

Pokud jste studenti, kteří vždy tvořili hlavní část cílové skupiny Airu, můžete požádat ještě o 2000 Kč slevu. Dovolím si tvrdit, že většině lidí postačí základní konfigurace, ovšem příplatek 3 000 Kč za čtyřjádrový procesor Core i5 s citelným výkonem navíc, by při nákupu počítače na několik let mohl být rozumnou investicí.

Možnosti konfigurace jsou samozřejmě bohatší, ať už jde o ještě výkonnější procesor Intel Core i7, větší SSD disk, či více RAM. Zde už bych byl však opatrný, jelikož příplatky nejsou nejlevnější a není problém se rychle dostat na ceny MacBooku Pro 13, který je pro náročnější práci mnohem lépe uzpůsobený.

Na stole leží i alternativa v podobě notebooků s Windows, kde jste za stejné peníze schopni najít lépe vybavenější stroje. Applu však nejde upřít, že právě MacBook Air (2020) dokáže ultrabookům s Windows poměrem ceny/výbavy konkurovat lépe, než kdy dřív.

Naměřili jsme