Otestovali jsme kamery do auta: Co od nich čekat a na co se zaměřit při výběru

Autokamery se stávají běžnou výbavou vozidel na našich silnicích. Pomáhají především jako němí svědci při nehodách a sporných situacích na silnicích. Pokud uvažujete o koupi, otestovali jsme sedm kamer s cenou do 3 500 Kč, ze kterých si jistě vyberete svého favorita. Před publikací podrobných výsledků srovnávacího testu vás ale detailně zasvětíme do problematiky – jaká je nabídka kamera a na co se u autokamer dívat?

Autokamer je na našem trhu nepřeberné množství značek a typů. Pro náš test jsme vybrali jak z těch časem prověřených, tak z novinek a zaměřili jsme se na palubní přední kamery. Ty dnes seženete v různých cenových kategoriích, za nejdražší zaplatíte klidně i více než deset tisíc. My jsme si za hranici určili 3 500 Kč, při které už můžete počítat se skutečně ostrým obrazem a dobrou čitelností, ale i s dalšími přídavnými funkcemi, jako senzor pohybu při parkování. Nicméně třeba kamera Sencor SCR 4200 s cenovkou pod jeden tisíc se mezi dražšími sestřičkami také neztratila.