Otestovali jsme 8 mobilů do 8 000 Kč: rozdíly ve výkonu jsou ohromné

Do testlabu Computeru si Kuba Michlovský pozval rovnou osm telefonů střední cenové kategorie do 8 000 Kč. To je dle našich zkušeností a dotazů čtenářů velmi častý cenový strop. Pozvali jsme nejnovější modely a výsledkem je ohromná tabulka plná naměřených parametrů, výkonu a samozřejmě i výdrže.

Objednejte si nové vydání Computeru na adrese www.ikiosek.cz/computer. Pohodlně zaplaťte kartou a do dvou dnů jej máte ve schránce.

Pokud vám přijdou všechny telefony stejné, vězte, že jsou mezi nimi zásadní rozdíly. Třeba výkon posledního mobilu byl ve srovnání s vítězem třetinový.