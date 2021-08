Otec osobního počítače Ed Roberts. Chtěl být lékařem, ale nakonec změnil podobu IT

Ed Roberts chtěl být původně lékařem. Nakonec se pustil do světa IT a i díky němu dnes vypadají osobní počítače tak, jak vypadají. Letošního 13. září by se zakladatel společnosti MITS dožil osmdesáti let.