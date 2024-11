Otec Linuxu Linus Torvalds: Současná AI je z 90 % marketing, nesnáším ten současný hype. Uvidíme za pět let

V posledních dvou letech se vyrojilo nepřeberné množství mudrců, kteří zaplavili internet svými futuristickými predikcemi, podle kterých AI co nevidět zcela změní svět okolo nás a každý druhý bílý límeček z open spacu přijde o práci.

Tvůrce Linuxu a zakladatel stejnojmenné nadace Linus Torvalds je ale v názorech mnohem opatrnější. V kuloárech konference Open Source Summit proto prozradil na kameru, že sice věří, že AI jednou výrazně ovlivní naše životy, dnes je to ale z 90 % marketing všech zapojených hráčů.

Z toho důvodu celý hype okolo současné generativní umělé inteligence ignoruje a myslí si, že se teprve v horizontu pěti následujících let dozvíme, jestli to vůbec dává nějaký praktický smysl.

Ať už chatbotům holdujete, anebo je tiše ignorujete, faktem zůstává, že ještě stále nejsou pro každého – ne všichni je opravdu potřebují k plnohodnotnému osobnímu a profesnímu životu.

Zatímco mnozí kreativci, kodéři a datoví analytici si na ně zvykli velmi rychle, je třeba si přiznat, že pro běžného smrtelníka to až takové terno být nemusí. Nepotřebuje generovat obrázky (mě nevyjímaje), nepotřebuje programovat, generovat texty a nepotřebuje analyzovat data.

AI je drahá a investory to nesmí přestat bavit

Nyní se nacházíme na samotném úsvitu nové technologie, která potřebuje k dalšímu rozvoji astronomické energetické a finanční zdroje. Není tedy divu, že se i slovutná OpenAI nachází v obrovské ztrátě. Dříve či později se nicméně pragmatičtí investoři začnou ptát, kdy se jim jejich vklad začne pomalu vracet.

Možná je to právě ono Linusovo pětileté okno, ve kterém musí AI prokázat, že je stejně praktickým a tvůrčím přínosem jako globální nástup internetu v závěru 90. let minulého století.

I kdybychom žili jen v éře AI-bubble, je to dobře

Na stranu druhou, abychom byli féroví, i slavná dot-com bubble z přelomu století vlastně nakonec nebyla žádným průšvihem. I když tehdy v naivní představě, že na novém internetu uspěje úplně každý, zkrachovaly tisíce startupů a i velké společnosti odepsaly miliardy dolarů, lavina tehdejších investic pomohla vystavět tolik důležitou internetovou infrastrukturu, ze které těžíme dodnes.

Možná to bude se současnou vlnou (nebo bublinou?) okolo AI úplně stejné a za dalších pětadvacet let – obklopeni všudypřítomnou AGI – budeme s úsměvem vzpomínat na primitivní chatboty z 20. let. Stejně jako dnes kroutíme hlavou nad tím, jaké psychedelické látky asi museli ve velkém hltat grafičtí designéři webových stránek z let 1995-2005.