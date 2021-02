Ostravští celníci zabavili Ethereum. Drogoví dealeři přišli o 750 tisíc korun ve virtuální měně

Celní správa se pochlubila svým zásahem, při kterém bylo vůbec poprvé zajištěno větší množství peněz ve virtuální měně Ethereum. Virtuální peníze v hodnotě zhruba tři čtvrtě milionu korun pocházely pravděpodobně z obchodu s návykovými látkami.

Ostravští celníci odhalili skupinu sedmi osob z Karvinska ve věku od 24 do 28 let, která nakupovala na dark webu drogy. Ty si nechávala zasílat do Česka, ze zprávy však nevyplývá, že by zde byly takto získané návykové látky taktéž prodávány prostřednictvím dark webu.

Zásah na drogové scéně

Při domovních prohlídkách a kontrolách jiných prostor a pozemků, které proběhly ve dnech 12. a 13. ledna, objevili celníci kokain, marihuanu, hašiš, metamfetamin, tablety extáze, MDMA, LSD, anabolické steroidy a jiné látky s hormonálním účinkem. Kromě drog a dalších nepovolených látek se u jednoho z pachatelů podařilo zajistit také virtuální měnu Ethereum v hodnotě 750 tisíc korun.

Česká policie dostala informaci o trestné činnosti od evropského policejního úřadu Europol s tím, že se má jednat o nákup omamných psychotropních látek přes dark web. Prověřování začalo v září 2019 a vedlo k odhalení distributorů, kteří, kromě prodeje drog zakoupených přes internet, také nelegálně vyráběli metamfetamin a pěstovali konopí s vysokým obsahem THC.

Návykové látky byly se značným finančním ziskem distribuovány po území celé České republiky. „Hlavní pachatel většinu finančních prostředků převáděl do virtuálních měn Bitcoin a Ethereum. U něj byla zajištěna i hardwarová peněženka na virtuální měny a mobilní telefon s nainstalovanou softwarovou peněženku.“ uvádí Celní správa.

Dark web jako zdroj

Celý případ si nyní převzalo Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje a je zahájeno trestní stíhání proti všem zadrženým pachatelům. Tři obvinění byli vzati do vazby, další čtyři budou vyšetřováni na svobodě.

Na dark webu existuje nespočet tržišť, na kterých lze nakupovat drogy. Uživatelé spoléhají na anonymitu, danou technologií peer-to-peer sítí, a platí virtuálními měnami, jež jsou obtížně vystopovatelné. Nejslabším článkem, který v podobných případech zpravidla vede k odhalení, tak bývá proces distribuce. Většina dealerů totiž zasílá objednané zboží prostřednictvím poštovních nebo kurýrních služeb.