Ostravská Karolina obsadila 70. místo v žebříčku nejvýkonnějších superpočítačů světa

Superpočítač Karolina umístěný v národním superpočítačovém centru IT4Innovations při VŠB – Technické univerzitě Ostrava se od svých počátků netají vysokými ambicemi. V červnovém žebříčku nejvýkonnějších strojů TOP500 List je na 70. místě.

Aktuálně nejvýkonnější český superpočítač se s dvěma výpočetními částmi (akcelerovanou a neakcelerovanou) v žebříčku umístil hned dvakrát: kromě již zmíněného 70. místa ještě na 149. pozici. V porovnání evropských superpočítačů skončila naše zástupkyně na 19. místě.

Karolina boduje v žebříčku

Pořadí vede již od loňského června japonský Fugaku se 7,6 miliony výpočetních jader a výkonem 442 010 TFlop/s. Pro srovnání akcelerovaná část Karoliny, určená například pro výpočty umělé inteligence, má 64 960 jader a výkon 6 048 TFlop/s.

Ředitel národního superpočítačového centra IT4Innovations Vít Vondrák k výsledku řekl: „Při vyhlašování letošního žebříčku TOP500 jsme byli svědky poměrně vzácného okamžiku, nejen naše Karolina, ale několik dalších superpočítačů se v žebříčku umístilo hned dvakrát. To je dáno faktem, že spouštění výkonnostních testů se provádí odděleně na akcelerované a neakcelerované části. Kdybychom ovšem oba testy spojili, vyšlo by nám pravděpodobně umístění do první padesátky.“

Přípravy na testovací provoz

Aktuálně v datovém sále centra probíhají takzvané akceptační testy, které budou dokončeny do konce června. Poté si superpočítač vyzkouší v testovacím provozu první uživatelé. Měl by dosahovat teoretického výpočetního výkonu až 15,2 PFlop/s, což znamená, že zvládne 15,2 biliard operací v plovoucí řádové čárce za sekundu.

Své uplatnění najde Karolina například při vývoji nových materiálů, léků, zkoumání změn klimatu či simulacích spojených s digitálními dvojčaty. Průmyslovým podnikům pak přinese možnost unikátní technologie a inovací, které mohou výrazně ušetřit finanční prostředky.

Žebříček TOP500 je vyhlašován již od roku 1993, a to dvakrát ročně – koncem června v rámci mezinárodní konference ISC v Německu a v listopadu v rámci Supercomputing Conference v USA. Karolina není prvním českým superpočítačem, který se v TOP500 umístil. V roce 2015 obsadil 40. příčku s výkonem 2 PFlop/s. ostravský superpočítač Salomon.