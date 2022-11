Ošoupané sandály Steva Jobse jdou do dražby. Kupující za ně zaplatí milion a půl, očekává prodejce

Patříte ke skalním fanouškům Steva Jobse? Pak byste rozhodně měli zbystřit a připravit si platební kartu! Kalifornská aukční síň Julien's Auctions totiž v pátek 11. listopadu spustila dražbu sandálů značky Birkenstock, které nosil na nohách někdejší zakladatel a výkonný ředitel společnosti Apple.

Dražitelé tak získávají jedinečnou možnost vlastnit kousek historie firmy s nakousnutým jablkem v logu, jež se stala důležitou součástí technologické minulosti i současnosti. Vyvolávací cena začala na 15 000 dolarech (tj. v přepočtu asi 355 tisíc korun) a po prvních dvou příhozech vyskočila na 22 500 dolarů (cca 532 tisíc korun).

Sandály Steva Jobse

Aukční síň očekává, že se staré sandály, které Steve Jobs nosil v 70. a 80. letech minulého století, podaří vydražit za částku mezi 60 a 80 tisíci amerických dolarů (asi 1 418 000 až 1 891 000 Kč). Dle předpokladů bude aukce ukončena v nedělí 13. listopadu.

Obuv značky Birkenstock zachránil z popelnice šéfkuchař Mark Sheff, jenž v osmdesátých letech spravoval jednu z Jobsových nemovitostí v kalifornském městě Albany. „Steve hledal pomocníka v domácnosti. Měli jsme zkušenosti s ekologickým zahradničením a vařením z přírodních potravin,“ řekl Sheff o tom, jak se k sandálům dostal.

Julien's Auctions popisuje objekt prodeje jako „Pár hnědých kožených sandálů Birkenstock Arizona, které osobně vlastnil a nosil Steve Jobs.“ Dle popisku je měl mít na nohách během mnoha klíčových okamžiků v historii společnosti Apple.

Sandály jsou sice hodně používané, ale stále se zdají být nepoškozené. Každý má originální nastavitelné přezky a razítko Birkenstock na vnitřním okraji semišových kožených pásků. Na korkové a jutové stélce se zachoval otisk chodidla Steva Jobse, který se po letech používání vytvaroval. Gumové podrážky sandálů však vykazují silné opotřebení. Součástí je pevné pouzdro pro uložení a přepravu.

Sandály jako výpověď o zakladateli Applu

I při nákupu tak obyčejné věci, jako jsou sandály, byl patrný Jobsův smysl pro detail. Dle Margot Fraser, která obuv značky Birkenstock začala dovážet do Spojených států, byl Jobs jedním z prvních zájemců. Zajímal se o provedení, chtěl vědět všechno o materiálech a zajímala ho také technická stránka.

Sandály mají za sebou poměrně bohatou historii. Po Jobsově úmrtí byly součástí mnoha výstav, mimo jiné na Salone del Mobile v italském Miláně, v sídle firmy Birkenstock v německém Rahmsu či v prvním obchodě Birkenstock ve Spojených státech v SoHo v New Yorku.

Bývalá partnerka Steva Jobse (a matka jeho prvního dítěte) Chrisann Brennan k sandálům uvedla: „Byly součástí jeho jednoduché stránky – jeho uniformou. Na uniformě je skvělé to, že se nemusíte starat o to, co si ráno vezmete na sebe. Nikdy by si nekoupil nic jen proto, aby se odlišil od ostatních. Byl prostě přesvědčen o inteligenci a praktičnosti designu a pohodlí při nošení."