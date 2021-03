Osm nejlepších aplikací pro sdílení aktuální polohy v reálném čase

Po klepnutí na odkaz může příjemce sledovat nejen vaši aktuální polohu, ale také naplánovanou trasu. Sdílení je ukončeno automaticky po dojezdu do cíle, nebo ho lze kdykoli přerušit ručně.

Waze je primárně navigační aplikace, nicméně ani zde nechybí sdílení aktuální pozice včetně ETA (odhadovaný čas příjezdu) . To se může hodit, když cestou nabíráte pasažéra, nebo chcete dát vědět rodině, že se blížíte domů.

Sdílení polohy nechybí ani ve WhatsApp . Skrývá se pod ikonou sponky vpravo od pole pro psaní textu. Z nabízených možností pak stačí zvolit Poloha , čímž se dostanete do nabídky možností.

Telegram

Pozadu nezůstává ani Telegram a sdílení polohy funguje podobně jako ve WhatsAppu. Funkce se tedy nachází v tlačítku se sponkou, situovaném po pravé straně okna pro psaní zpráv.



Sdílení polohy přes Telegram

Zobrazí se nabídka s několika možnostmi – v našem případě nás bude zajímat tlačítko Location. I tentokrát dostanete možnost sdílet s druhou stranou svou aktuální pozici pouze jednorázově – k tomu slouží možnost Send My Current Location.

Ke sdílení aktuální pozice v reálném čase slouží možnost Share My Live Location for... A dostanete na výběr, zda to bude na 15 minut, hodinu či osm hodin. Příjemce může sledovat vaší pozici v mapě a sdílení je možné kdykoli ukončit.