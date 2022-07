Osm jader nestačí. Test procesoru AMD Ryzen 7 5700X

Ryzen 7 5700X je odpověď AMD na procesory generace Alder Lake od Intelu. Jde o úspornější a levnější osmijádro.

V nedávném testu jsme měli podobnou situaci – na trh se dostala levnější verze procesoru se stejným počtem jader a jen mírně nižší frekvencí. Zatímco Ryzen 5 5600 jsme vyhodnotili jako konkurenceschopný procesor, u dvojice AMD Ryzen 7 5800X a 5700X nemůžeme doporučit ani jeden model. Proč?

Šest je více než osm?

Ještě než se pustíme do samotných výsledků testů, připomenu, čemu se říká křemíková loterie. Dva stejné modely nemusí mít stejný výkon, stejně tak dva různě označené procesory s podobnými parametry mohou mít velmi podobný výkon. Stane se, že někdy rozhodne jen náhoda při výběru konkrétního kusu z police v obchodě, protože každý kus křemíku má mírně odlišnou kvalitu. Každý model má variabilitu ve svých výkonech a na náhodě je i to, kde se v tomto spektru umístí námi testované kusy.

Je tedy možné, že tento konkrétní kus Ryzen 7 5700X byl horší (analogicky jako byl možná minule Ryzen 5 5600 lepší) než průměr pro stejný model. Každopádně je faktem, že Ryzen 7 5700X jako osmijádro ve velkém srovnání bojuje se šestijádrovým Intelem Core i5-12500. Abychom si to zasadili do kontextu, Core i5-12500 není nejvýkonnější šestijádro Intelu, nemá ani hybridní architekturu, tedy spoléhá se jen na velká jádra. A hlavně stojí 5 800 Kč, tedy o necelé dva tisíce méně než Ryzen 7 5700X. To je devastující výsledek.