Orion chce být nejlepším prohlížečem pro Macy. Je jako Safari, ale podporuje rozšíření z Chromu a Firefoxu

Když dnes někdo vytvoří nový webový prohlížeč, zpravidla bude založený na Chromiu, někdy také Firefoxu. Srbský vývojář Vladimir Prelovac si ale za vzor dal Safari. Tvoří prohlížeč Orion, který využívá vykreslovací jádro WebKit, má podobný vzhled jako Safari, ale na rozdíl od něj podporuje celou řadu rozšíření.

Safari stejně jako rivalové sází na formát Web Extensions, avšak Apple limituje to, co lze do prohlížeče nainstalovat. Do Orionu ale lze vložit libovolný doplněk pro Chrome nebo Firefox. Ne všechny budou fungovat stoprocentně.

Autor upozorňuje, že některé mohou využívat různá specifika konkrétního prohlížeče. Explicitně pak zmiňuje také rozšíření 1Password, protože jeho tvůrci mají bílou listinu ověřených prohlížečů a Orion na ní zatím není. Rozšíření je možné instalovat přímo z Chrome Web Storu nebo katalogu Firefox Browser Add-ons, importovat je lze ale také ručně ze souboru.

Jaké jsou další taháky? Prelovac slibuje nejrychlejší vykreslování a nejmenší spotřebu paměti ze všech prohlížečů pro macOS, je v tom prý lepší i než Safari. Benchmarky u mě ale ukazují remízu a pokud jde o RAM, tam velké rozdíly také nevidím. Na rozdíl od Safari ale Orion disponuje tzv. Low Power Mode, který umí šetřit paměť tím, že karty po pěti minutách neaktivity hibernuje.

Nadstandardními funkcemi jsou ještě Focus Mode (schová všechny ovládací prvky okna) a možnost zobrazit panely vertikálně. Dokonce jsou rozvětvené do stromové struktury podobně jako u oblíbeného rozšíření Tree Style Tab pro Firefox.

Dále nabízí vlastní vyhledávače, podporu Apple Klíčenky, má vlastní blokátor reklam a sledovacích prvků, PIP, nástroj pro snímání screenshotů, umí otevřít starší verzi stránky z internetového archivu a samozřejmě podporuje i tmavý režim.

Orion je zatím dostupný jen ve formě uzavřeného betatestu, o pozvánku si můžete říct na webu browser.kagi.com. Prelovac chystá také verzi pro iOS a iPadOS, u kterých prý také bude možné instalovat rozšíření, což na mobilních platformách Applu nejde (s pár výjimkami pro Safari). Prohlížeč bude zdarma a bez telemetrie. Autor mimochodem pracuje i na webovém vyhledávači Kagi, který má být bez reklam a sledování.