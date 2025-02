Originální náhradní díly na Macy nebo iPhony si už koupíte i v Česku. Nově včetně loňských modelů

Málo se to ví, ale Apple už v prosinci 2023 rozšířil program pro domácí opravy iZařízení také do Česka. Na webu nabízí detailní příručky, jak výrobky rozebrat a vyměnit jim díly. Ve spolupráci s firmou SPOT pak samotné díly a nástroje také prodává. Stačí na selfservicerepair.eu zadat sériové číslo daného zařízení a uvidíte, co všechno si můžete dokoupit.

V nabídce jsou díly pro iPhony (SE 3. generace a série 12 až 16), desktopové i mobilní Macy s čipy Apple M, monitor Studio Display nebo bezdrátový reproduktor Beats Pill. Před koncem loňského roku Apple přidal i díly pro nejnovější iPhony 16, aktuálně nabídku rozšířil o MacBooky Pro, iMacy a Macy mini s čipem M4, M4 Pro a M4 Max.



Mac mini 2024 už opravdu má vyměnitelné SSD

Jako obvykle u náhradních dílů samozřejmě platí, že součet jejich cen bude vyšší než nákup nového zařízení. Například MacBook Air 2020 s čipem M1 se doprodává za ceny okolo 19 tisíc. V obchodě pro samoobslužné opravy ale jen samotný displej stojí 12 tisíc, baterie je za 4300 Kč, základní deska s osmijádrovou variantu M1, 8 GB RAM a 512GB SSD je za 18 800 Kč, klávesy za 1200 Kč atd. Vybrané měněné komponenty od vás ale SPOT může zpětně odkoupit.

via MacRumors