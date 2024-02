Opustil jsem Jedenáctky a nainstaloval Ubuntu. Po šesti hodinách jsem se bohužel pokorně vrátil zpět

Windows 11 a Já máme už nějaký čas docela vážný problém. Na vině je stále agresivnější propagace aplikací a služeb od Microsoftu. O všech jsme už mnohokrát psali i u nás na Živě.cz, přičemž naprostým evergreenem je zejména všudypřítomné protlačování úložiště OneDrive.

Hned na začátku všechny upozorním, že ho sám používám, no a jelikož jsem zároveň předplatitelem balíku Microsoft 365, mám k dispozici dokonce i jeho prémiovou 1TB kapacitu.

Zapni synchronizaci úplně všeho a nediskutuj!

Na webovém úložišti nicméně rozhodně nehodlám skladovat úplně všechno a už vůbec do něj nechci přesouvat běžné uživatelské složky. Jednoduše proto, že je při práci čas od času zaplním i desítkami gigabajtů dočasných dat, které by se mi neustále nahrávaly do cloudu a zcela zbytečně zatěžovaly internetovou přípojku.



Průzkumník je plný pastí, které aktivují OneDrive napříč uživatelskými adresáři. Zvláště pikantní je tlačítko, které je součástí drobečkové navigace

Windows si jdou ale tvrdohlavě za svým, ignorují mé zákaznické rozhodnutí a den co den mě obtěžují výzvami ke spuštění synchronizace jak ve správci souborů Průzkumník, tak – a to je s prominutím už opravdu na pár facek – i v nabídce Start.



Otravné a neustále se opakující pobídky v nabídce Start a nedávné faux pas, kdy Edge sám od sebe vyčetl historii z Chromu a otevřel po restaru PC všechny jeho panely u sebe

Pokud si nedám pozor a omylem klepnu na aktivační tlačítko, než se naděju, OneDrive natvrdo přesune hromadu klíčových složek a začne zvesela synchronizovat tisíce souborů.

Náprava je bolestivá, zdlouhavá a naposledy jsem raději provedl čistou instalaci systému.

Microsoft umravní Evropská unie Některé jmenované praktiky už brzy skončí, jak jsme totiž psali v samostatném článku, Microsoft bude muset v Evropské unii umožnit uživatelům odinstalovat Edge a firma jej nebude moci tak okatě propagovat. Stejně tak by se neměl Edge otevírat při nejrůznějších systémových voláních, ale operační systém by měl ve všech případech respektovat konfiguraci výchozího prohlížeče. Budeme moci nastavit také odlišný integrovaný vyhledávač (dnes výhradně Bing) a i konfigurace výchozího prohlížeče by snad měla být opět o něco jednodušší. Microsoft musí všechny tyto body splnit do 6. března letošního roku.

A dost. Tohle byla poslední kapka

Když mi OneDrive před pár dny opět přemapoval klávesové zkratky programu PicPick pro pořizování snímků obrazovky a po klepnutí na Printscreen žadonil, ať i tyto zatracené soubory ukládám raději rovnou do cloudu, bouchl jsem do stolu, naťukal do prohlížeče adresu ubuntu.com a začal stahovat instalačku nejpopulárnější linuxové distribuce pro desktopy.



Ty používáš jiný program na pořizování snímků obrazovky? A proč nepoužíváš raději mě?

Ačkoliv jsem byl z Jedenáctek na počátku jejich cesty opravdu upřímně nadšený, podobné praktiky na hraně dobrých mravů mě dovedly až sem.

Linux byl můj první OS, který jsem si koupil

Na sekundárním domácím notebooku by mi přechod na Linux nedělal sebemenší problém. Není to totiž produkční počítač, ale v roce 2024 už opravdu hlavně o něco větší okno do internetu než mobil.

Stručně řečeno, na takovém laptopu může běžet v podstatě jakýkoliv operační systém, na který dokážu nainstalovat Chrome. Jestli má jeden hlavní lištu dole a druhý naboku nebo třeba nahoře, je mi s prominutím úplně fuk.



Kdyby šlo jen o domácí laptop na prohlížení webu, na Linuxu jsem už dávno

Zároveň se musím přiznat, že by byl podobný a zdánlivě drastický přechod vlastně návratem domů. V závěru 90. let jsem si totiž na brigádě v Makru vydělal na velkou červenobílou krabici s Red Hat Linux 6.x, na kterém (a později na Fedoře) jsem poté vydržel dlouhých osm let až do svého nástupu na Živě.cz.

Ano, čtete správně, kdysi dávno se některé linuxové distribuce zcela běžně prodávaly v papírových krabicích a na instalačních optických kotoučích úplně stejně jako ještě hromadu let poté Windows, než definitivně převládla internetová distribuce.

Přechod na Ubuntu by měl být jednoduchý…

Dalo by se tedy říci, že jsem pro přechod na Linux jak dělaný, spočítám-li totiž všechny své počítače, připojené Raspberry Pi a servery kdesi v cloudu, skóre činí 12 ku 3 ve prospěch Linuxu.

Problém ale spočívá právě v tom, že ty tři počítače s Windows jsou na rozdíl od specializovaných krabiček a serverů desktopové mašiny a laptopy. Jistě, na zmíněném notebooku si vystačím s webovým prohlížečem, ale co zbývající produkční stroje, na kterých mám hromadu dalších zakoupených aplikací?

Ale co ty mé zaplacené programy?

Sečteno a podtrženo:

fotografie upravuji v českém Zoner Photo Studio a britském Affinity Photo

a britském vektory kreslím v Affinity Designer

videa stříhám ve Wondershare Filmora

a texty píšu ve Wordu

Studio Serif Ltd. během roku nabízí hromadu slev a tradičně na ně upozorňujeme třeba během podzimní akce Black Friday, takže věřím, že Affinity mají na počítači s Windows a macOS i mnozí z vás.



Vektorový editor Affinity Designer

Zbývající software na mašině je už ve většině případů multiplatformní open-source pro vývojáře, takže jde skutečně jen o tuto pětku.

Jenže právě bez ní by se mi na novém OS žilo velmi zle a její ztráta by nejspíše nevyrovnala fakt, že mě naopak nebude nikdo obtěžovat reklamou na své produkty. Z bláta do louže, z deště pod okap...



Střižna Filmora s podporou AI, kterou u open-source alternativ nenajdu

Stručně řečeno, pokud utratíte tisíce korun za programy, které se naučíte ovládat a jejichž nákupu opravdu nelitujete, tolik rozšířená rada: „Ale vždyť přece můžeš používat Gimp, Inkscape, LibreOffice a hromadu alternativních střižen videa,“ je vám tak trochu k ničemu. Jablka a hrušky.

Zkus to spustit v Lahvích

Když si za příklad vezmu náš balík Affinity, internet prostě není plný blogů: „Jak jsem přešel z Affinity Photo na Gimp,“ ale spíše debat v oficiálním fóru podpory, ve kterých hledají uživatelé odpověď na otázku, proč výrobci softwaru neustále ignorují tuto třetí platformu po Windows a macOS. Takové vlákno Affinity Products for Linux po šesti a půl letech čítá rovných 102 stran nešťastného čtení.

Ze stejných pohnutek se před lety zrodil projekt Wine, pomocí kterého můžeme na Linuxu spouštět aplikace pro Windows. Wine se na rozdíl od klasické a těžkotonážní virtualizace pokouší jen o překlad systémových volání z jedné platformy na druhou, takže v ideálním případě stačí poklepat na EXE program, no a on se zázračně spustí i na Ubuntu, Fedoře a dalších linuxových systémech.



Affinity Photo na Linuxu spuštěné skrze Wine, Bottles a jeho runner Caffe

U jednoduchých a konzervativních programů to funguje poměrně dobře, a tak jsem si s Wine před dávnými lety vystačil i já. Doba nicméně pokročila, aplikace jsou mnohdy velmi komplexní a používají další nadstavby a vrstvy jako třeba Microsoft .NET a samozřejmě akceleraci GPU.

Myšlenku, že budu spouštět Affinity přes Wine, jsem proto zprvu utnul hned v zárodku, načež mi ale komunita na X později poradila, ať na fóru podpory kouknu na další poměrně dlouhé vlákno Affinity Photo running on Linux with Bottles.

Láhve jsou nadstavba pro Wine

Bottles – v české lokalizaci skutečně Láhve – jsou na první pohled velmi hezkou kontejnerovou nadstavbou nad Wine, která se pokouší řešit některé typické problémy.



Tvorba láhve, tedy izolovaného prostředí pro běh aplikace ze světa Windows

Jádrem Bottles jsou runners, což jsou různě optimalizované verze Wine. Při tvorbě nové láhve si proto vyberete konkrétní runner (a případně i jeho verzi), ve kterém podle zkušeností ostatních jede kýžený program z Windows nejlépe, no celý tento cirkus spustíte ve výchozí konfiguraci, nebo obalíte profilem na míru.



Čekejte, láhev se připravuje...

Píše se v něm, jak se má aplikace chovat, že potřebuje k životu třeba klasické fonty z Windows, konkrétní verzi běhových knihoven Microsoft .NET Framework a tak dále.

Bottles podle skriptu vše připraví, načež poté v tomto izolovaném prostředí – tedy v láhvi oddělené od okolního světa – konečně spustí kýžený program, který si bude myslet, že jej obklopují standardní Windows.

Vypadá to hezký, ale…

Vrstva Bottles vypadá opravdu pěkně a je to ideální řešení, jak otestovat a nakonfigurovat běh téměř libovolného programu. Pak jen stačí ostatním sdílet funkční konfigurační skript a runner.

To stejné udělal i autor odkazovaného vlákna pro spouštění Affinity Photo na Linuxu, a tak jsem nadšeně vše nastavil, poté se dobrou půlhodinku stahovaly a instalovaly všechny prerekvizity, aby se to nakonec skutečně spustilo.



Při přípravě láhve se sice na Linuxu spustil instalátor .NET Frameworku, který si myslel, že se nachází na Windows, posléze ale havaroval. Hledání chyb by zabralo pár večerů

Mělo to snad jen jednu vadu na kráse. Sice se zobrazil instalační dialog, ale jen pomocných knihoven Microsoft .NET Frameworku, načež zhavaroval. K Affinity samotnému jsem se vůbec nedostal.

Vyzkoušel jsem několik dalších variant runnerů, upravil konfigurační skripty a začetl se do sáhodlouhých debat ve fóru, abych se nakonec po šesti hodinách dobral k tomu, že i když skrze Bottles Affinity možná rozjedu, rozhodně nemám očekávat bezchybný a na GPU perfektně akcelerovaný běh.

Ještě téhož dne k večeru jsem hodil ručník do ringu a vrátil se zpět.

O co se tu tedy vlastně snažím?

Desktopové Ubuntu jsem si nechal v dual bootu vedle Windows, budu zpovzdálí tiše sledovat další vývoj, nicméně jsem se poníženě a jako zmoklá slepice vrátil do redmondského bezpečí, kde mé aplikace fungují – tedy kde fungují na plný plyn a bez jakýchkoliv technických kompromisů a bastlení konfiguráků.



Potřebuji své aplikace používat. Nemám čas po večerech zkoumat, jak je spustit na odlišné platformě. To raději akceptuji ty otravné reklamy ve Windows

Podstata vendor lock-inu

Problém tolik citovaného vendor lock-inu opravdu nespočívá v tom, že bych snad nedokázal opustit Windows kvůli tomu, že mám rád redmondskou nabídku Start. Na tu bych zapomněl do druhého dne – v roce 2024 přece úplně stejně dobře fungují i desktopy všech dalších platforem včetně Ubuntu, Fedory a ostatních linuxových distribucí s grafickým desktopem.

Problém naopak spočívá v tom, že je mi to všechno úplně k ničemu. Vendor lock-inem je totiž to, že výrobci aplikací třetích stran v drtivé většině případů z docela racionálních důvodů systematicky ignorují Linux.



Desktopový Linux jako takový funguje na jedničku a kdyby mi šlo jen o uživatelské prostředí, přejdu na něj bez jediného zádrhelu. Hezké rozhraní ale nevyřeší chybějící aplikace

Linuxová komunita si za to může sama

Pokud s nimi na toto téma čas od času zabřednu do debaty, jejich nejtypičtějším argumentem je prostě to, že trh desktopového Linuxu je příliš malý a jeho uživatelé specifičtí. Není divu, k Linuxu se totiž běžný smrtelník prakticky nemá šanci dostat. Rodičům ho na laptopy instalují nadšení geekové – nekoupí ho tak v obchodě.

Jeho uživatelskou základnu chtě nechtě tvoří z valné většiny trošku odlišná subkultura, která Linux používá nejen z praktických důvodů, ale do hry vstupuje také idea svobodného softwaru, na kterém to celé stojí.



Funguje desktop, funguje hardware, lusknutím prstu si naprogramuji něco v C/C++ a Nvidia CUDA, ale vše nakonec stejně stojí a padá na tom, že tu nemám své další programy

To je samo o sobě chvályhodné a v naprostém pořádku, těžko však ale s takovou přesvědčíte třeba zrovna Affinity, aby platilo drahý vývoj softwaru pro potenciální zákazníky, kteří se velkou měrou vyhraňují proti proprietárnímu kódu a produkty této firmy by si s trochou nadsázky zamilovali snad jen v případě, kdyby to byl repozitář na GitHubu.

Windows Linux… A proč ne?

Pochybuji, že k tomu kdy dojde, a tak můžeme jen doufat, že bude i nadále pokračovat vývoj projektů jako Wine a Bottles, anebo že se z Windows samotných jednou stane posix-kompatibilní systém svojí architekturou podobný Linuxu a macOS.

Osobně si myslím, že to není zase až tak bláznivá představa. I Microsoft se totiž mění, jádro jeho byznysu se stále více přesouvá do cloudu a upevňuje svoji pozici poskytovatele obecné infrastruktury. Windows tu jsou náhle tak nějak navíc, jejich aktualizace jsou zdarma – sám jsem za ně naposledy zaplatil před dlouhými šesti lety –, čili bude postupně růst tlak na to, aby byl jejich vývoj co nejlevnější.

Redmondský kolos by se mohl jednou skutečně vydat cestou, kterou učinil i na poli webových prohlížečů. Postupně opustil drahý vývoj Internet Exploreru i původního Edge a namísto toho jen obalil uživatelským rozhraním jádro Chromium od Googlu.

Kdyby to samé udělal s Windows, ty by si také zachovaly svoji tvář, motorem by ale bylo naopak jádro Linuxu. Ostatně, i mnoho dalších běhových knihoven včetně platformy .NET, na které je podstavená podstatná část jejich prostředí a vestavěných aplikací, je už dávno open-source a na GitHubu. Opravdu by to nemuselo být až takové sci-fi.

Bylo by to vlastně čítankové win-win. Ubuntu, Fedora a další by konečně přišli o svoji letitou nevýhodu na desktopech, no a Microsoft by zase v dlouhodobém měřítku ušetřil pár miliard a své produkty by díky aplikační kompatibilitě mohl dostat na zcela nový trh, který by se díky povzbuzení zase pořádně rozjel.