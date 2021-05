Optický internet v Evropě loni rychle rostl. Česko je pořád podprůměrné

Společnost Idate pro FTTH Council zpracovala další výroční studii rozšíření optických vláken v Evropě. V září 2020 byl optika až do domu/domácnosti (FTTH/B) v dosahu 182,6 milionu domácnosti v 39 zemích starého kontinentu, o rok dříve to bylo 163 milionů. Aktivních přípojek bylo 82 milionů, v roce 2019 pak 70 milionů.

Bělorusko, Litva, Lotyšsko, Island a Španělsko mají okolo 90 % domácností v dosahu optiky. FTTH/B by loni šlo zřídit na 52,5 % evropských adres, v případě samotné EU a Británie pak 43,8 %. Na Slovensku je optika v blízkosti 49,5 % a v Česku pak 34,7 % domácností.

V absolutním počtu připojených domácností vede Rusko s 49 miliony, následují Francie s 21,4 milionu a Španělsko s 15,9 milionu přípojek. V případě relativního rozšíření dominují Island a Bělorusko, kde optiku využívá shodně 70 % domácností, ve Švédsku a Španělsku má optika zhruba 62% podíl. Na Slovensku je optice připojeno 29,2 % a v Česku 18,8 % domácností.

Nejvíce přípojek meziročně vybudovaly Francie (4,6 milionu), Itálie (2,8 milionu) a Německo (2,7 milionu). Nejrychleji pak rostly Belgie (+155 %), Srbsko (+110 %) a Německo (+66 %).

Idate dále zjistilo, že zatímco před deseti lety optiku z bezmála 80 % natahovaly obce, energetické firmy nebo malí poskytovatelé internetu, loni už to bylo okolo 60 %. To znamená, že se probudili velcí operátoři.

A co je pro zavádění optiky největší hrozbou? Kromě byrokracie a nedostatku vyškolených techniků je to zejména zavádění alternativních technologií. Kabelovka by mohla dosahovat rychlostí až 10 Gb/s (protokol DOCSIS 4.0), G.fast a XG.Fast zase k rychlostem nad 1 Gb/s posunou klasické měděné telefonní linky. Významnou roli podle Idate budou hrát i bezdrátové technologie, hlavně FWA v pásmu 60 GHz a 5G v licencovaném pásmu 26 GHz.

Veškeré grafy s dalšími informacemi a popisky najdete v naší galerii.