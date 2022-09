Optické disky ještě nekončí. Folio nabídne kapacitu 10 TB za pětinovou cenu ve srovnání s HDD

Americká firma Folio Photonics oznámila nový formát média pro ukládání a archivaci dat. Optické disky Active mají mít kapacitu až 1 TB, přičemž zpočátku budou nabízeny v cartridgích po deseti. Největší výhodou této technologie mají být mimořádně nízké výrobní i provozní náklady.

Ačkoli to vypadalo, že optické disky míří na smetiště technologických dějin vedle disket, firma Folio Photonics si je svým produktem nesmírně jistá. Generální ředitel Steven Santamaria se v tiskové zprávě pochlubil, že nové disky nabízejí „nový přístup k optickému ukládání dat, který překonává historická omezení a přináší neslýchané výhody v oblasti nákladů, kybernetické bezpečnosti a udržitelnosti“.

Návrat optických disků

Santamariova tvrzení podpořil i zkušený analytik v oboru informačních technologií John Monroe, který nový optický formát pochválil a poskytl informace o technologiích, jež za ním stojí. Zatímco dnešní archivní disky používají maximálně tři vrstvy, disky Active jsou vyráběné pomocí materiálů nové generace, patentovaného vytlačování polymerů a konstrukčních procesů na bázi fólie.

Díky použitým technologiím lze na jedné straně optického média vytvořit osm až šestnáct vrstev pro ukládání dat. Zápis a čtení pak obstarávají speciální optické jednotky. Disky jsou vyrobeny z udržitelných materiálů a mají nabídnout životnost přes 100 let, přičemž je neovlivňuje záření ani voda a jsou odolné vůči teplu, chladu, vlhkosti a magnetickému poli.

Osm až šestnáct vrstev pro ukládání dat

Jedním ze zásadních argumentů ve prospěch tohoto řešení má být mimořádně příznivá cena. Zatímco u konvenčních pevných disků zaplatí zákazník zhruba 25 amerických dolarů (cca 620 Kč) za jeden terabajt kapacity, v případě optických médií Folio se má pohybovat pod 5 dolary (cca 124 Kč) za 1 TB. Později by cena mohla klesnout dokonce až na 1 dolar/1 TB.

Dočkáme se za čtyři roky

Pořizovací cena však není ani zdaleka jedinou výhodou. Dalším kladem jsou nízké provozní náklady, jež jsou ve srovnání s pevnými disky s rotujícími magnetickými plotnami až o 80 % menší. Nízké pořizovací i provozní náklady budou atraktivní pro podniky, jež mají zájem o archivy s rychlým přístupem k datům. Výrobce doufá, že jeho disky sníží uhlíkovou stopu v odvětví digitálních úložišť.

Optickým médiím ještě neodzvonilo

První testovací kousky budou k dispozici v roce 2024. S komerční dostupností úložných médií Active výrobce počítá v roce 2026. Média s kapacitou 10 TB budou nabízena za cenu přibližně 50 dolarů (cca 1240 Kč) – v současné době lze za tuto částku pořídit pevný disk s kapacitou 2 TB.

Pokud se technologie Folio Photonics prosadí, mohla by způsobit revoluci v současné konkurenci pevných disků s kapacitou nad 10 terabajtů. Výrobci jako Western Digital a Seagate se předhánějí v tom, aby do poloviny tohoto desetiletí vyrobili 30TB disky a do roku 2030 dosáhli kapacity 100 TB.