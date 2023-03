Opravy místo vyhazování. Nový návrh Evropské komise má ambice radikálně změnit trh s elektronikou

Výrobci celé řady elektronických produktů, jako jsou televizory, vysavače, chytré telefony a tablety, by měli být povinni umožnit opravy svých výrobků po dobu až 10 let od zakoupení. Evropská komise ve středu oznámila přijetí návrhu, který zavede požadavky na výrobce na podporu dlouhodobých oprav, pokud jej schválí Evropský parlament a Rada.

Nařízení by se vztahovalo na všechna zařízení s požadavky na opravitelnost v EU, včetně vysavačů, praček a sušiček, serverů a zařízení pro ukládání dat. Evropské orgány nyní připravují požadavky na právo na opravu pro chytré telefony a tablety.

Dosti bylo plýtvání

EU již nyní požaduje po prodejcích, aby v případě závady bezplatně opravili nebo vyměnili výrobek do dvou let od jeho zakoupení. Nové nařízení bude vyžadovat, aby firmy poskytly bezplatnou opravu (namísto výměny), pokud by oprava byla stejně nákladná nebo levnější než výměna.

Navrhované předpisy dále požadují, aby prodejci prováděli opravy po dobu minimálně pěti až deseti let od zakoupení zařízení, v závislosti na jeho typu. Například výrobci televizorů by byli povinni provádět opravy po dobu nejméně sedmi let od zakoupení, zatímco výrobci praček a sušiček by měli mít tuto povinnost po dobu deseti let.

EU v současné době zvažuje návrhy, podle nichž by výrobci chytrých telefonů a tabletů museli poskytovat opravy po dobu až pěti let. Nařízení by nevyžadovalo, aby prodejci prováděli opravy v této lhůtě, pokud by to bylo „nemožné“, například pokud by „oprava nebyla technicky možná“, vysvětluje komise na stránce s otázkami a odpověďmi.

Komise odhaduje, že během patnácti let by toto nařízení mohlo ušetřit 18,5 milionů tun emisí skleníkových plynů, 1,8 milionů tun zdrojů a 3 miliony tun odpadu. Spotřebitelé v EU by mezitím podle komise ušetřili 176,5 miliard eur (asi 42 bilionů korun) a prodejci a výrobci asi 15,6 miliard eur (asi 367 miliard korun).

Zvýšení atraktivity oprav

Jedním z motivů návrhu je podpora odvětví zabývajícího se opravami, v němž by podle Komise v případě přijetí nařízení došlo k nárůstu počtu pracovních míst. Odhad počtu nových pracovních míst, které by prodloužené právo na opravy přineslo, však neuvedla.

Ve středečním oznámení Komise uvádí: „V posledních desetiletích byla často upřednostňována výměna před opravou, kdykoli se výrobek stal vadným, a spotřebitelé nebyli dostatečně motivováni k opravě zboží po uplynutí zákonné záruky. Návrh usnadní a zefektivní náklady spotřebitelů na opravu zboží namísto jeho výměny.“

Návrh rovněž usiluje o to, aby členské státy Evropské unie zřídily „online platformu pro zprostředkování oprav, která by spojovala spotřebitele s opraváři a prodejci repasovaného zboží v jejich oblasti“. Návrh rovněž požaduje, aby firmy byly sdílné a informovaly zákazníky o svých povinnostech a službách v oblasti oprav, včetně poskytování cen a časových odhadů oprav na vyžádání.

Komise chce zavést „evropský standard kvality opravárenských služeb“, který by spotřebitelům pomohl najít „kvalitnější“ opravny. Tento standard by byl „otevřen všem servisům v celé EU, které by se chtěly zavázat k dodržování minimálních standardů kvality, například na základě délky trvání nebo dostupnosti výrobků“.

Probíhající debata

Evropská koalice Právo na opravu ve středu zveřejnila prohlášení, v němž tvrdí, že návrh Komise „neřeší náklady na opravy“ a dostatečně neposiluje nezávislé servisy. Koalice prosazuje předpisy zaručující používání náhradních dílů třetích stran a použitých náhradních dílů a všeobecný přístup k cenově dostupným náhradním dílům, příručkám pro opravy a diagnostickým nástrojům, jakož i finanční pobídky ke snížení cen za opravy.

Koalice se domnívá, že by prodejci měli mít povinnost opravit zařízení do dvou let od nákupu bez ohledu na to, zda je to pro prodejce levnější než výměna. Chce také, aby se návrh týkal většího počtu kategorií elektronických produktů.

Komise uznala, že spotřebitele někdy odrazují náklady na opravu, a tvrdí, že její návrh má udělat z oprav atraktivnější možnost. Místo toho, aby zavedla regulace týkající se například náhradních dílů a cen, však sází na to, že výrobci hardwaru budou konstruovat své výrobky tak, aby je bylo možné snadněji opravovat, jak je uvedeno ve směrnici o ekodesignu.

Návrh komise se již setkal s odporem ohledně navrhovaných požadavků na opravitelnost chytrých telefonů a tabletů. Zástupci firmy DigitalEurope v srpnu listu Financial Times sdělili, že „potenciální nadprodukce, následné skladování a ničení náhradních dílů“ se projeví zvýšením cen chytrých telefonů pro zákazníky.