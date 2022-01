Opera vytvořila „kryptoprohlížeč“ pro metaversa a Web 3.0

Pod značkou Opera vychází celá řada prohlížečů. Zejména na mobilech softwarová firma hodně experimentovala a udržovala při životě řadu produktů. Na osobních počítačích byla situace naopak zcela přehledná až do zhruba půlky roku 2019, kdy výrobce představil tzv. herní prohlížeč Opera GX.

Portfolio teď rozšiřuje o přehlížeč, který se pro změnu soustředí na kryptofunkce. Standardní edice Opery má např. kryptopeněženku, a to rovněž od roku 2019, na mobilech ji nabídla ještě dříve. Opera se veze na vlně zájmu o kryptoměny, pod povrchem je to ovšem stále stejný prohlížeč.

Jen se vizuálně stylizuje do tmavých tónů a logo převádí do neonových zelenomodrých odstínů. Opera tvrdí, že chce usnadnit hledání decentralizovaných aplikací (dapps) a metaverzů. Nad rámec toho, na co jste z Opery zvyklí, edice Opera Crypto k výbavě přidává tzv. Crypto Corner. Je to stránka se zprávami ze světa kryptoměn.

Nový prohlížeč se silně opírá o marketing s tím, že vyzdvihuje, jak podporuje tzv. web 3.0. tuto strategii Opera používá už několik let. Opera Crypto se prozatím nachází ve fázi betatestování. Zkušební verzi si můžete stáhnout pro Windows, macOS a Android.

Opera není prvním a jediným prohlížečem, který se zajímá o kryptoměny. Např. Brave má dokonce vlastní kryptoměnu, kterou vás odmění za sledování vlastních reklam. Jimi chce nahradit klasické reklamy na webech.

Zdroje: Opera Newsroom