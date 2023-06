Opera se mění na Operu One. Láká na AI Aria a seskupování stránek

Při příležitosti stého vydání Opery založené na Chromiu dochází k mírnému rebrandingu prohlížeče. Místo klasické Opery verze 100 přichází Opera One, podobně jako v minulosti to ale neznamená převratné změny. Jde z velké části o marketingovou záležitost, protože v jádru jde o stále stejný produkt, jen s pár novinkami.

Dříve se Opera chytala kryptoměn a tzv. Webu 3, tentokrát zase naskakuje na fenomén umělé inteligence. Dříve již určité funkce implementovala, ovšem ve výsledku vám žádnou kapacitu ChatGPT neplatí. Teď skládá reparát.

Opera One integrovanou umělou inteligence nazývá Aria, najdete ji v postranním panelu a oproti minulému pokusu již nespoléhá na váš vlastní přístup k ChatGPT. Nejvíce by se funkce dala připodobnit Edgi Copilotu. Službu Aria ovšem GPT od OpenAI pohání. Je nabízena zdarma všem od 18 let věku, který se ověřuje přihlášením k účtu Opera.



Umělá inteligence neumí pracovat s otevřenými stránkami

Tento typ umělé inteligence se hodí k řešení problémů, Aria dovede také vyhledávat na webu. Příkazy jí lze zadávat rovněž v prostředí vyvolaném zkratkou Ctrl+/. Z prvních pokusů se ovšem nezdá, že by dobře zvládala práci s otevřenými stránkami.

Modulární design připomíná styl, o který se snaží Edge. Dílčí prvky jsou od sebe vizuálně oddělené. Pod kapotou tiká vícejádrový kompozitor, díky němuž by se uživatelské prostředí mělo vykreslovat plynuleji než dosud.



Modulární design od sebe jednotlivé prvky uživatelského prostředí odděluje

Z praktického hlediska může mít na prohlížení relativně velký dopad seskupování otevřených stránek. Skupiny samy o sobě nepředstavují nic nového, ale Opera standardně skupiny vytváří sama během prohlížení. Když např. navštívíte Živě a otevřete si dva články v nových listech, tak tyto tři listy vytvoří skupinu. Uskupení lze také zmenšovat, takže zaperou místo o velikosti jednoho listu.

Opera One sází na modulární design:

Zdroje: Aria FAQ | Opera News